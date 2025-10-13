Українська мандрівниця @achkasova.a підіймалася на символ Франції і поділилися корисною інформацією. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Відпочинок на Гран-Канарії: усе про ціни та найкращі місця

Що треба знати про підйом на Ейфелеву вежу?

На вежу можна піднятися декількома способами:

пішки до другого рівня за 14,5 євро,

ліфтом до другого рівня за 23,1 євро,

на саму вершину ліфтом за 37 євро.

Влітку та у святкові дні квитки на сам верх онлайн розбирають дуже швидко. Мандрівниця не змогла купити навіть за 2 місяці до дати. У результаті вона купила в касі у день підйому, але довелося довго постояти в черзі. Особливо великі черги після обіду, тому краще приходити зранку.

Величезна кількість відвідувачів на самій вежі – це норма. Тут люди є і в туман, і в дощ, і в холод. Ніяка погода не зупиняє тих, хто все життя мріяв піднятися на Ейфелеву вежу.

Мандрівниця радить обирати квитки на другий рівень. З нього відкривається найкращий краєвид на Париж.

Другий рівень вежі – недооцінена перлина. Якби я підіймалася ще раз, то зупинилася б саме тут. Звідси Париж видно у всій його красі – річка Сена, дахи, вулиці, крихітні люди. На верху ж відчуття інші – ніби стоїш над містом, а не всередині нього. Наче ти просто в літаку,

– пояснила авторка відео.

Висота вже становить 330 метрів, тож на верху вітряно за будь-якої погоди. Вітер відчувається гостро навіть якщо на вулиці тепло і сонячно. Саме тому важливо взяти з собою светр або плед.

Цікавий факт! Ейфелеву вежу фарбують кожні 7 років. Близько 75 тисяч працюють над підтримкою кольору, щоб головний символ Франції не заіржавів.

Дивіться відео про підйом на Ейфелеву вежу:

Коли найкраще підійматися на Ейфелеву вежу?

За даними Paris Tickets, сходи на Ейфелеву вежу відкриті з 9:30 до 18:30, а в пік сезону – до 00:30. До речі, високим сезоном вважається період з червня до початку вересня, а також всі свята. Ліфти працюють з 9:30 до 23:45, а у пік сезону – до 00:45.

Найкращі дні для підйому на Ейфелеву вежу – це вівторок, середа і четвер, а години – до 10:00 або після 20:00. Саме тоді натовпи є найменшими. У пік сезону час очікування у черзі може перевищувати 3 години, а оглядові майданчики переповнені туристами.

Світлове шоу розпочинається з 20:00. Ейфелева вежа виблискує протягом 5 хвилин на початку кожної години до 01:00. О першій ночі фінальне сяйво триває довше – 10 хвилин.

До речі, раніше досвідчені туристи поділилися цінними порадами для тих, хто вперше зібралася у Париж. Вони розповіли про те, як вигідно пересуватися містом, де орендувати житло, коли можна безкоштоно потрапити у музеї і де смачно поїсти.