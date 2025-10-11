Досвідчені українські турагентки розповіли 24 Каналу усю правду про розпіарені "гарячі тури".

Читайте також Вкрадена піжама й кекси в Амстердамі: турагенти поділились найепічнішими випадками з роботи

Що таке "гарячі тури" і чи вигідні вони?

За словами директорки туристичної агенції "Турмапа" Катерини Козлової, "гарячих турів" не існує – це просто маркетинговий хід.

Це як розпродаж в магазині – вам приємніше скуплятися, коли є нова колекція, чи коли лише залишки в одному розмірі? Так само і з гарячими турами – це залишки, які нікому не потрібні, адже хороші готелі розкуповують заздалегідь,

– пояснила Катерина.

"Гарячі тури" – це просто метод "закриття дір". Наприклад, у літаку є вільні місця і туроператору треба їх продати, або в готелі є вільні номери, і він пропонує їх трохи дешевше. Здебільшого такі пропозиції неякісні, адже хороші готелі бронюють заздалегідь і влітку в них просто нереально потрапити.

Саме тому завжди краще робити раннє бронювання – так можна і зекономити, і обрати серед найкращих варіантів. Розпочинається воно у листопаді і триває до кінця лютого.

Якій ще пропаганді про подорожі не варто вірити?

Українська тревел-блогерка @jane.prorvina вже багато років подорожує світом, побувала у багатьох країнах, а тому знає про подорожі все. Є багато міфів про те, як нібито можна зекономити у мандрівці, які насправді можуть зіпсувати враження або навіть всю подорож.

Наприклад, дехто радить бронювати житло далеко від центру, бо так дешевше. Та за словами блогерки, усю різницю ви витратите на добирання до апартаментів чи готелю. Крім того, ви будете жертвувати найціннішим – своїм часом у відпустці.

Інший міф стосується ранніх вильотів, які хоч і трохи дешевші, та дуже незручні. Крім того, ніколи не можна економити на страхуванні – якщо трапиться нещасний випадок, вам доведеться заплатити у тисячу разів більше.