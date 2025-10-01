То що ж таке – раннє бронювання? Коли його робити і чи дійсно можна зекономити? Про усі нюанси 24 Каналу розповіли українські турагенти.

Що таке раннє бронювання турів?

Раннє бронювання стартує ще у листопаді. Саме тоді багато готелів публікують ціни на номери на весняно-літній сезон. За словами директорки турагенції "Турмапа" Катерини Козлової, якщо ви побачите такі самі ціни, як були влітку, то це означає лише одне – наступного сезону буде значно дорожче. Триває раннє бронювання до кінця зими.

Турагентка розповіла, як минулого листопада забронювала для туристів готель на Майорці зі сніданками та вечерями всього за 480 євро за двох. Вже за місяць до дати відпочинку цей готель коштував 700 євро. Туристам вдалося зекономити 220 євро просто тому, що вони скористалися раннім бронюванням.

Раннє бронювання – це завжди найвигідніше. Одна моя туристка з двома дітьми минулого року забронювала Болгарію за 38 тисяч гривень і зразу оплатила всю суму. До літа ціна за готель зросла, курс зріс, й інші туристи вже платили 600 євро з людини. Клієнтка навіть нікому не розповіла, що так дешево заплатила, щоб не засмучувати інших туристів,

– поділилася турагентка зі Львова Олена Матвіяс.

Деякі туристи бояться раннього бронювання через можливість втратити гроші. Однак Катерина Козлова розповіла, що її турагенція бронює тури навіть без передоплати. Оплачувати тур потрібно вже ближче до дати вильоту. Більшість туроператорів вимагають внести 10% передоплати, щоб забронювати тур. Навіть якщо у туристів зміняться плани, то вони втратять менше, аніж могли б зекономити, якби таки полетіли на відпочинок.

Крім того, раннє бронювання дозволяє обирати серед найкращих готелів. Річ у тому, що європейці зазвичай бронюють відпустку за пів року, а тому вже до літа усі хороші готелі та номери вже зайняті. Влітку буде складніше знайти дійсно хороші готелі, та й ціна буде значно вищою.



Готель з басейном / Фото Pixabay, Pexels

Куди поїхати на море в жовтні?

Видання Espress поспілкувалося з метеорологами і назвало місць у Європі, де температура повітря в жовтні не опускатиметься нижче +20 градусів, а тому тут ще можна продовжити собі літо і відпочити на морі. Мовиться про: