Столиця ОАЕ – це місто, в якому стародавні традиції переплітаються з новітніми технологіями. Абу-Дабі називаються "Мангеттеном Близького Сходу", адже тут розкіш й неймовірна архітектура панують просто посеред пустелі. Про те, куди туристам піти у цьому місті мрії, 24 Канал розповідає з посиланням на Lonely Planet.

Які місця обов'язково треба побачити в Абу-Дабі?

Лувр Абу-Дабі

Цей архітектурний шедевр багато хто називає "восьмим дивом світу". Будівлю першого мультикультурного музею арабського світу спроєктував французький архітектор Жан Нувель. Розташований Лувр на острові Саадіят. Величезний купол будівлі складається з майже 8 тисяч конструкцій у формі зірок, через які заломлюється світло, що створює ефект дощу.

У музеї можна побачити твори класиків – Леонардо Да Вінчі, Пабло Пікассо, Вінсента Ван Гога та інших – сучасників і навіть талановитих юних митців віком 6 – 12 років.



Лувр в Абу-Дабі / Фото Yunsong Yan

Набережна і пляж Корніш

Уздовж усього північно-західного узбережжя простягається набережна Корніш з білосніжними пляжами. З неї відкривається неймовірний краєвид на всі культові будівлі Абу-Дабі. Ця набережна улюблене місце не тільки серед туристів, а й місцевих мешканців. Вона широка, є велосипедні доріжки і багато місць для відпочинку.

Щоб дослідити усі місця набережної, найкраще взяти в оренду велосипед.

На набережній розташований однойменний громадський пляж Корніш, який відзначений "блакитним прапором" (це міжнародний сертифікат, який підтверджує відповідність пляжів високим стандартам чистоти, безпеки та екологічності – 24 Канал). Пляж розділений на кілька зон – для сімей, для сімей з дітьми, для самотніх відвідувачів, лише для жінок тощо.



Улюблена набережна в Абу-Дабі / Фото Francis Jay Garingo, Pexels

Мечеть шейха Заїда

Ця мечеть названа на честь першого президента ОАЕ – шейха Заїда Бін Султан Аль Нагаяна, якого ще називають батьком нації. Він хотів, щоб мечеть стала символом зв'язку між минулим, теперішнім і майбутнім і для цього у ній поєднали різні архітектурні стилі. Сьогодні мечеть шейха Заїда є найпопулярнішою пам'яткою Абу-Дабі.

Щоб увійти всередину мечеті, туристи повинні мати закритий одяг. Жінкам слід також сховати волосся під хустку. У молитовному залі заборонено торкатися будь-яких предметів, навіть просто стін.



Мечеть шейха Заїда в Абу-Дабі / Фото Pavlo Luchkovski, Pexels

Острів Саадіят

Усього за 7 хвилин їзди від центру столиці є справжнє райське містечко – острів Саадіят. Тут є чудові пляжі, кришталево чисте море, розкішні готелі та мангрові ліси. На острові є громадський пляж з усією необхідною для відпочинку інфраструктурою.

З березня по серпень на берег виходять рідкісні морські черепахи, щоб відкласти яйця. У цих місцях відвідувачі можуть пересуватися лише спеціальними доріжками, щоб не зашкодити тваринам.



Острів Саадіят / Фото Omar Salih

В Абу-Дабі є ще чимало місць, які точно вартують уваги. Серед них – Національний акваріум Абу-Дабі, президентський палац Каср Аль-Ватан, старий ринок відомі хмарочоси тощо. Це місто вразить навіть досвідчених мандрівників і подарує враження на все життя.

Абу-Дабі – найщасливіше місто світу?

Видання Time out опитало 18 000 мешканців міст, щоб з'ясувати, в якому місті світу живуть найщасливіші люди планети. Цікаво, що рейтинг побудований саме на відгуках містян про економіку, безпеку, зелені зони, доступність тощо. Так от, з'ясувалося, що найбільше своїм містом задоволені мешканці Абу-Дабі. Їхнє місто дійсно дарує їм щастя та радість.

На другому і третьому місті опинилися Медельїн у Колумбії та Кейптаун у ПАР.