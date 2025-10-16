Користувач тіктоку @unique_trips3 поділився важливими нюансами, про які треба знати перед тим, як їхати на Мадейру. Про це повідомляє 24 Канал.

Що треба знати перед поїздкою на Мадейру?

Мінлива погода

На острові вона змінюється по кілька разів на день. Навіть якщо внизу температура повітря становить +25 градусів і пече сонце, то на вершині може бути туман і холодно. Завжди беріть з собою теплу кофту, дощовик і водонепроникне взуття. Навіть якщо прогноз обіцяє ідеальну погоду.

Автомобіль

Громадський транспорт на Мадейрі розвинений дуже погано. Автобусом ви не доберетеся в красиві місця. Орендований автомобіль – це найперше, що потрібне на острові. Якщо ви не готові орендувати автівку, то більшість краси острова не побачите.

Дороги

На острові майже всі дороги – це серпантини. Також є багато різних підйомів і тунелі. Для новачків таке водіння може бути складним і стресовим.

Коли найкраще їхати на Мадейру?

За даними Our Madeira, клімат на Мадейрі приємний упродовж всього року, саме тому це місце називають "островом вічної весни". Пік туристичного сезону припадає на червень – вересень. У цей період погода найкраще для купання, але при цьому літо тут не виснажливо спекотне, а м'яке і свіже. Температура води в океані прогрівається до комфортних +21 градуса. Але варто зауважити, що й ціни влітку на Мадейрі найвищі.

Весна та осінь – це хороший час для дослідження острова. Температура повітря вдень коливається від +20 до +24 градусів.

Взимку на Мадейру можна втекти від європейських морозів, адже тут стовпчики термометрів майже не опускаються нижче за позначку +18 градусів. Природа взимку дуже красива, адже через більшу кількість опадів усе навколо – яскраво зелене.