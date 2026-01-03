Ні мовиться не про Виворіт, а лише про Ісландію – адже саме там розташовані водоспади, які Майк обіцяв Одинадцятій. 24 Канал із посиланням на fullsuitcase.com розповість про це докладніше.

Гайфосс: де знайти це реальне місце з трьома водоспадами з "Дивних див"?

Ущелина з трьома водоспадами, яку обіцяв Оді Майк та до якої, цілком імовірно, та зрештою й потрапила – реальна локація. Глядачі, що переглянули фінал серіалу, впізнали її.

Як зазначає truescoopnews.com, фани за допомогою Google Lens досить швидко ідентифікували місце, в якому показали Од у кінці останньої серії 5 сезону "Дивних див". Збіг не залишає місця для сумнівів – це водоспад Háifoss на півдні Ісландії.

Що ж цікавого слід знати про Гайфосс? Він та сусідній Гранні утворюють знаменитий "дуплет" на річці Фосса у долині Тьорсардалюр. І його вважають 4 за висотою водоспадом Ісландії – стіна сягає близько 122 метрів, а струмінь падає у вузький каньйон, вирізаний лавовими пластами.

Разом із Гранні та меншим потоком Háifoss створює ту саму трійку з серіалу. Локація розташована приблизно за 140 – 150 кілометрів на схід від Рейк’явіка, і її вважають відносно дикою, без масової інфраструктури.​

Який вигляд мають ті самі 3 водоспади з "Дивних див" в Ісландії / Дивіться фото та відео thekatherine___

Дістатися до точки, де знімали впізнаваний ракурс, можна на авто. Тільки зауважте, що там ґрунтова дорога та кам'яниста ділянка на останніх кілометрах. Від парковки короткою стежкою вздовж урвища можна дійти до головних оглядових майданчиків.

От звідти й відкривається панорама на два великі водоспади й ще один менший потік. Найкращий час для візиту – з кінця червня до вересня, коли дорога здебільшого вільна від снігу, а дні достатньо довгі, щоб поєднати Гайфосс з іншими локаціями Золотої чи Срібної кільцевих доріг.

