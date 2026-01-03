Нет речь идет не об Изнанке, а лишь об Исландии – ведь именно там расположены водопады, которые Майк обещал Одиннадцатой. 24 Канал со ссылкой на fullsuitcase.com расскажет об этом подробнее.

Смотрите также Украинка рассказала, во сколько ей обошлось путешествие в Исландию

Хайфосс: где найти это реальное место с тремя водопадами из "Очень странных дел"?

Ущелье с тремя водопадами, которое обещал Оди Майк и в которое, вполне вероятно, та в конце концов и попала – реальная локация. Зрители, что посмотрели финал сериала, узнали его.

Как отмечает truescoopnews.com, фаны с помощью Google Lens достаточно быстро идентифицировали место, в котором показали Од в конце последней серии 5 сезона "Очень странных дел". Совпадение не оставляет места для сомнений – это водопад Háifoss на юге Исландии.

Что же интересного следует знать о Хайфоссе? Он и соседний Гранни образуют знаменитый "дуплет" на реке Фосса в долине Тьорсардалюр. И его считают 4 по высоте водопадом Исландии – стена достигает около 122 метров, а струя падает в узкий каньон, вырезанный лавовыми пластами.

Вместе с Гранни и меньшим потоком Háifoss создает ту самую тройку из сериала. Локация расположена примерно в 140 – 150 километрах к востоку от Рейкьявика, и считается относительно дикой, без массовой инфраструктуры.

Как выглядят те самые 3 водопада из "Очень странных дел" в Исландии / Смотрите фото и видео thekatherine___

Добраться до точки, где снимали узнаваемый ракурс, можно на авто. Только заметьте, что там грунтовая дорога и каменистый участок на последних километрах. От парковки по короткой тропинке вдоль обрыва можно дойти до главных смотровых площадок.

Вот оттуда и открывается панорама на два больших водопада и еще один поток поменьше. Лучшее время для визита – с конца июня по сентябрь, когда дорога в основном свободна от снега, а дни достаточно длинные, чтобы совместить Хайфосс с другими локациями Золотой или Серебряной кольцевых дорог.

Какие еще известные локации мира являются киномагнитами для туристов?