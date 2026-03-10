Ехать на отдых в Дубаи, Абу-Даби или другие туристические локации сейчас крайне опасно, пишет Daily Mail. Кроме того, воздушное пространство на Ближнем Востоке закрыто, поэтому все же стоит выбирать направления, в которых ситуация остается безопасной для туристов.

Куда поехать вместо ОАЭ?

Монако

Монако уже давно имеет репутацию настоящего рая для миллиардеров. Княжество популярно среди звезд Формулы-1. Здесь живут такие известные гонщики, как Джордж Рассел, Ландо Норрис, ну и, конечно, монегаск Шарль Леклер. Здесь также всегда поселяют много знаменитостей, а имидж тесно связан с роскошным стилем жизни, элитными отелями и гламурной атмосферой.

В Монако расположены дорогие бутики, рестораны со звездами Мишлен, казино и престижные пляжные клубы. По статистике, в Монако проживает больше миллионеров на квадратный метр, чем в любом другом месте мира.

В то же время жизнь в княжестве чрезвычайно дорогая. Даже состоятельные жители отмечают, что расходы здесь очень высокие. Однако хотя бы раз в жизни в Монако точно стоит побывать.



Впечатляющее Монако / Фото Pinterest

Мальта

Столица страны Валетта получила в 2025 году титул лучшего города мира по версии читательской премии Condé Nast Traveller. Город привлекает средиземноморским климатом, исторической архитектурой и богатой кухней. Цены здесь довольно умеренные. Бокал пива, к примеру, стоит 2 евро.

Именно здесь расположена Большая гавань Валлетты, которую Times Malta назвала самым красивым портом в мире. Глубокие синие воды, панорама исторических укреплений и здания медового цвета создают один из самых узнаваемых видов Средиземноморья.

Набережная гавани сегодня является популярным местом для прогулок, ведь бывшие склады XVIII века превратились в рестораны, кафе и магазины.



Красивые воды Мальты / Фото Pinterest

Кипр

В этой стране очень жаркое лето, поэтому лучше сюда наведываться весной. Travel Off Path пишет, что Кипр считается самым теплым средиземноморским островом, который в 2026 году имеет все шансы побить рекорды.

Довольно динамично развивается жизнь на острове Пафос. Этот курорт вызывает у туристов значительный интерес благодаря спокойной атмосфере и доступным ценам на жилье. Среди живописных мест – Голубая лагуна, скала Афродиты, термы Адониса. Здесь легко можно совместить пляжный отдых с культурным открытием.



Безупречный Кипр понравится туристам / Фото Pinterest

К слову, эксперты советуют ехать в апреле в Луксор, что в Египте, пишет Express. Луксор считается крупнейшим музеем под открытым небом в мире и является популярным направлением для путешествий в апреле из-за приятной погоды. В городе расположены многочисленные исторические памятники, включая Карнакский храм и Долину царей, а также возможность полетать на воздушном шаре над Нилом.

