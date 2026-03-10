Їхати на відпочинок в Дубаї, Абу-Дабі чи інші туристичні локації зараз вкрай небезпечно, пише Daily Mail. Окрім того, повітряний простір на Близькому Сході закритий, тому все ж таки варто обирати напрямки, в яких ситуація залишається безпечною для туристів.

Куди поїхати замість ОАЕ?

Монако

Монако вже давно має репутацію справжнього раю для мільярдерів. Князівство популярне серед зірок Формули-1. Тут живуть такі відомі гонщики, як Джордж Рассел, Ландо Норріс, ну і, звісно, монегаск Шарль Леклер. Тут також завжди оселяють багато знаменитостей, а імідж тісно пов’язаний з розкішним стилем життя, елітними готелями та гламурною атмосферою.

У Монако розташовані дорогі бутики, ресторани із зірками Мішлен, казино та престижні пляжні клуби. За статистикою, у Монако проживає більше мільйонерів на квадратний метр, ніж у будь-якому іншому місці світу.

Водночас життя у князівстві надзвичайно дороге. Навіть заможні мешканці зазначають, що витрати тут дуже високі. Проте хоча б раз у житті в Монако точно варто побувати.



Вражаюче Монако / Фото Pinterest

Мальта

Столиця країни Валетта отримала у 2025 році титул найкращого міста світу за версією читацької премії Condé Nast Traveller. Місто приваблює середземноморським кліматом, історичною архітектурою та багатою кухнею. Ціни тут доволі помірні. Келих пива, до прикладу, коштує 2 євро.

Саме тут розташована Велика гавань Валлетти, яку Times Malta назвала найкрасивішим портом у світі. Глибокі сині води, панорама історичних укріплень і будівлі медового кольору створюють один із найвпізнаваніших краєвидів Середземномор'я.

Набережна гавані сьогодні є популярним місцем для прогулянок, адже колишні склади XVIII століття перетворилися на ресторани, кафе та магазини.



Красиві води Мальти / Фото Pinterest

Кіпр

У цій країні дуже спекотне літо, тому краще сюди навідуватися навесні. Travel Off Path пише, що Кіпр вважається найтеплішим середземноморським островом, який у 2026 році має всі шанси побити рекорди.

Доволі динамічно розвивається життя на острові Пафос. Цей курорт викликає у туристів значний інтерес завдяки спокійній атмосфері й доступним цінам на житло. Серед мальовничих місць – Блакитна лагуна, скеля Афродіти, терми Адоніса. Тут легко можна поєднати пляжний відпочинок з культурним відкриттям.



Бездоганний Кіпр сподобається туристам / Фото Pinterest

До слова, експерти радять їхати у квітні в Луксор, що в Єгипті, пише Express. Луксор вважається найбільшим музеєм просто неба у світі і є популярним напрямком для подорожей у квітні через приємну погоду. У місті розташовані численні історичні пам'ятки, включаючи Карнакський храм та Долину царів, а також можливість політати на повітряній кулі над Нілом.

