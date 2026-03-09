А ще тут росте дерево, яке ніби суперечить законам природи. Мовиться про країну Бахрейн, і завдяки матеріалам bahrain.com розповідаємо про неї докладніше.

Бахрейн – острів із 85 тисячами стародавніх могил: чим ще вражає ця особлива країна на 33 островах?

Бахрейн лежить на 33 островах, і його загальна площа трохи менша за розмір міста Київ. Назва з арабської означає "два моря", і це не поетика, а географічна точність – одне море солоне, а інше формують прісноводні підводні джерела, що б'ють просто з дна Перської затоки.

До речі, саме цей особливий фактор створив унікальне середовище для розведення найкращих перлів на планеті, як пише 34st.com. Тож не дивно, що перловий промисел тримав Бахрейн на вершині регіональної торгівлі тисячі років. Аж поки 1932 році у Бахрейні не знайшли нафту – країна стала першою такою на Аравійському півострові.

Десь з 3200 року до нашої ери тут квітла цивілізація Дилмун – могутній торговий хаб між Месопотамією та долиною Інду, що контролював морські маршрути. Єгипетські й шумерські тексти називали його "землею вічного блаженства", а деякі дослідники навіть ототожнюють Бахрейн із біблійним Едемом.

Після себе Дилмун залишив неймовірний артефакт – понад 85 тисяч поховальних курганів, розкиданих на невеликому клаптику острівної суші, що займає лише 5% території країни. Це найбільша концентрація поховань бронзової доби у світі.

Щодо географії: Бахрейн розташований у Перській затоці неподалік берегів Саудівської Аравії. Це архіпелаг з 33 островів, але більшість незаселені. Головний – власне, Бахрейн, де головно й живуть місцеві – займає 83% площі країни. З 1986 року він з'єднаний із Саудівською Аравією 25-кілометровою дамбою шейха Іси, якою щороку проїжджають мільйони людей.

Рельєф плаский, більша частина – піщані та кам'янисті рівнини, найвища точка сягає лише 134 метрів. А от берегова лінія різноманітна – мілководні лагуни з мангровими заростями на північ від Манами, піщані пляжі на сході, скелясті миси на заході.

Найзагадковіша пам'ятка Бахрейну – Дерево Життя, Shajarat-al-Hayat. Це самотня 9-метрова Prosopis cineraria, що росте посеред абсолютно порожньої пустелі за 40 кілометрів від Манами. Дереву понад 400 років, і поблизу немає жодного джерела, а коріння не дістає підземних вод на розумній глибині. Тож звідки воно бере воду – досі ніхто не може пояснити переконливо.

Відомою у світі є й столиця Манама. Особливо вражає торговий центр Bahrain World Trade Center 2008 – 240-метровий комплекс із двома вежами та трьома sky-bridge, як зазначає meed.com, що працюють завдяки потужним вітровим турбінам. Це перший у світі хмарочос з інтегрованими вітряками, що забезпечують до 15% енергоспоживання будівлі.

Несподіванка Бахрейну – свобода у суспільних звичаях, нетипова для країн Затоки. Жінки не зобов'язані носити абаю, у країні дозволений продаж і споживання алкоголю у ліцензованих закладах, а ставлення до туристів із будь-якого світу – одне з найвідкритіших у регіоні.

Форт Бахрейн, Калат-аль-Бахрейн – головна археологічна пам'ятка. Це портове місто Дилмуну, розкопане на 19 шарів від 2300 року до нашої ери до XVII століття. Популярним є й Перловий маршрут у Мухаррак – пішохідний між будинками перлинних торговців XIX століття, кладовищами, набережною і мечетями.

Також цікаво відвідати Національний музей Бахрейну у Манамі, мечеть Аль-Фатіх – одну з найбільших у світі, і Сук Манама з вузькими кварталами. А для любителів адреналіну є Міжнародний автодром Бахрейну, один із небагатьох треків Формули-1, де перегони відбуваються вночі – під тисячами прожекторів, що перетворюють пустелю на театральну сцену.

Важливо! Через бойові дії на Близькому Сході у березні 2026 року туризм є небезпечним. Але коли цей складний період закінчиться, у Бахрейн однозначно варто поїхати.

