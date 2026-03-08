Насправді кожен емірат має свій характер, історію та особливу топографію, і, звісно, туристичні скарби. Завдяки матеріалам thefactfile.org розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Це був найгостинніший народ Азії з містами, набагато старшими за Рим: найцікавіше про Іран

ОАЕ – це не тільки Дубай: що насправді ховають цей та інші 6 еміратів?

Більшість туристів в ОАЕ бачать один Дубай, і навіть не підозрюють, що решта шість еміратів ховають гори з вищим за хмари зіплайном, арабські фіорди, перлинне місто-привид і найстарішу мечеть країни. Але нумо оглянемо все послідовно.

Ще у III тисячолітті до нашої ери на цих берегах жили люди, що добували мідь у горах Хаджар і торгували з Месопотамією. Упродовж XVI – XVII століть береги ОАЕ потрапили в орбіту португальської, а пізніше британської колоніальної системи, з якою уклали угоду 9 прибережних шейхів у 1820 році.

А трохи пізніше сталося справжнє перетворення. Відкриття покладів нафти у 1958 – 1962 роках мало не миттєво перетворило злиденні рибальські селища на фінансові хаби, як зазначає Britannica. А 2 грудня 1971 року 6 еміратів (ще один приєднався у 1972) створили ОАЕ – Об'єднані Арабські Емірати.

Цікавий факт: за 50 років ВВП на душу населення в ОАЕ виріс із десятків доларів до понад 48 000. Це один із найшвидших економічних злетів в людській історії.

ОАЕ розташовані на Аравійському півострові на площі у 83 600 кілометрів квадратних (причім майже 90% її займає один емірат – Абу-Дабі), це усемеро менше, ніж має Україна. Береги омиває Перська затока на заході й Оманська на сході. Основна частина рельєфу країни – піщані дюни та солончаки, але є чимало драматичних контрастів.

Найцікавіше про Дубай: дивіться відео IslandHopperTV

Найвідомішим еміратом країни, звісно, є Дубай, серце туризму ОАЕ. Тут розташовані відомі у всьому світі перлини, як-от Бурдж-Халіфа, хмарочос на 162 поверхи у 828 метрів і найвища будівля у світі, як вказує diy.org, з оглядовими майданчиками на місто, пустелю й Перську затоку. Також найбільший торговий центр планети Dubai Mall з підводним зоопарком і сотнями ресторанів, і Dubai Fountain – найбільший хореографічний фонтан у світі.

Варто згадати й Пальму Джумейра – штучний острів у формі пальми, один із найамбітніших інженерних проєктів людства, де розмістилися люксові курорти, пляжі й аквапарк. Тут ще є Музей Майбутнього, одна з найбільш інстаграмних будівель планети, а для тих, хто втомився від хмарочосів – район Аль-Фахіді з відновленими вежовими будинками XIX століття і галереями та кав'ярнями на берегах Дубайського Крику.

На крайньому півдні й заході в еміраті Абу-Дабі лежить куток найбільшої піщаної пустелі світу Руб-ель-Халі, де на дюнах-велетнях до 250 метрів заввишки можна кататися на сендбордах та ночувати у бедуїнів. Головна ж окраса цього столичного емірату – мечеть шейха Зайда, найбільша у країні й прикрашена найбільшим у світі килимом ручної роботи. А поруч на острові Яс розташований Ferrari World і трек Формули-1, де щороку проходить Гран-прі Абу-Дабі.

На північному сході ОАЕ здіймається хребет Хаджар, що переходить в Оман. Це єдиний гірський регіон країни з ущелинами, природними басейнами та вершиною Джебель-Джайс у 1934 метри в еміраті Рас-ель-Хайма. Тут само можна знайти місто-привид Джазіра-аль-Хамра, перлинне рибальське містечко, покинуте мешканцями у 1968 році. Форт, вежі, мечеть, базар і будинки з коралових блоків стоять тут без жодного жителя. Локація є однією з найатмосферніших у країні.

І в цьому ж еміраті висить зіплайн Джабаль-Джайс, найдовший у світі – 2,83 кілометра – над кам'яними каньйонами на висоті 1 700 метрів над рівнем моря. Прокататися ним можна на неймовірній швидкості до 150 кілометрів на годину. Ба навіть сам підйом серпантином до вершини – окрема чудова атракція.

Інший цікавий емірат – Фуджейра, і він єдиний не має виходу до Перської затоки, але його береги лежать на Оманській затоці й Індійському океані. Тому тут зовсім інше море, інші корали й набагато менше туристів.

А ось чудовий досвід відпочинку в Абу-Дабі: дивіться відео NomacGuides

А ще тут розташована мечеть Аль-Бідья, найстаріша чинна в ОАЕ. Її збудували ще у XV столітті з цегли й глини й без жодного залізного цвяха. Поруч стоїть і форт Фуджейра XVI століття, звідки відкривається панорама на пальмові гаї та Аравійський берег. Також локація приваблює снорклінгом біля острова Снупі.

У Шарджі, сусідньому з Дубаєм еміраті, зосереджені найбільш аутентичні культурні локації країни. Це художня зона спадщини зі звуженими вуличками з традиційних коралових блоків, мечеттю Ібн-Умма і базаром Аль-Арса, якому приписують статус найстарішого критого ринку ОАЕ.

І останні два емірати, про які ми ще не згадали – це Умм-аль-Кувейн і Аджман. Перший найбільше цікавий мандрівникам своїми мангровими турами на каяках та старим археологічним сайтом Ед-Дур. А другий, найменший у країні, тішить бюджетних туристів, адже там можна значно дешевше ночувати поблизу Дубая.

Важливо! Через бойові дії на Близькому Сході у березні 2026 року туризм є небезпечним. Але коли цей складний період закінчиться, в ОАЕ однозначно варто поїхати.

А які місця в Азії варто відвідати просто зараз?