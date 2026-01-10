За даними міністерства культури, спорту і туризму В'єтнаму, у 2025 році країна прийняла 21,5 мільйона іноземців. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про зростання туризму у В'єтнамі?

Цікаво, що у 2025 році туристичний потік у В'єтнам був навіть більшим, ніж до пандемії коронавірусу. Це при тому, що інші країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону досі не вийшли на докоронавірусні показники. Навіть самі в'єтнамці почали більше подорожувати власною країною – кількість внутрішніх туристів досягла приблизно 135,5 мільйона за рік.

Туристична організація ООН зараховувала В'єтнам до країн з найвищими темпами зростання міжнародного туризму у світі. Загальний дохід від туризму вперше перевищив 1 мільйон донгів (це близько 1,64 мільярда гривень).

Куди поїхати у В'єтнамі?

Як пише Travel off Path, зростання популярності В'єтнаму зовсім не дивує – ця країна пропонує багато вражень, смачну їжу і дуже доступні ціни. Тут є багато всього цікаво не тільки на узбережжі. Наприклад, місто Хошимін варто побачити, щоб наїстися досхочу на колоритних місцевих ринках і подивитися на французькі колоніальні пам'ятки.

Важко знайти якесь велике місто, яке було б дешевшим і більш культурно захопливим, ніж Хошимін,

– наголосило видання.

У 2025 році Хошимін пережив справжній туристичний бум – його відвідало на 40% туристів більше, аніж минулого року.

Острів Фукуок – це справді райське місце у В'єтнамі. Тут є пляжі з білосніжним піском, бірюзова вода, пальми та готелі з хорошим сервісом. Також варто відвідати прибережне місто Дананґ і столицю країни Ханой.

Острів Фукуок у В'єтнамі / Фото Depositphotos

Чому українцям варто побачити Фукуок?

Ще раніше директорка туристичної агенції "Турмапа" Катерина Козлова розповідала 24 Каналу, що острів Фукуок стане трендом серед українських туристів. На нього літають прямі рейси як з Варшави, так і з Кишинева.

Цікаво, що для відвідування Фукуока українцям не потрібна віза – безвізовий режим діє на 30 днів. Водночас, якщо ви хочете побачити материкову частину В'єтнаму, тоді доведеться отримати запрошення і оформити візу після прильоту.