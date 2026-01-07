Українка, яка живе на Тенеріфе і веде свій блог @olha_tenerife0, розповіла про одну з найнебезпечніших речей на Тенеріфе, яку туристи вперто недооцінюють. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Січень – час побачити Мальдіви: як відпочити не за всі гроші світу

Що у жодному разі не можна робити на Тенеріфе?

Якщо на пляжі ви бачите червоний прапор, то це означає, що океан сьогодні небезпечний. Не можна не те, що плавати у ньому, а навіть просто наближатися до води занадто близько. На острові є багато природних басейнів, які відділені від океану загорожею. Однак сильні хвилі часто накривають басейни повністю, а на зворотному шляху змивають людей в океан.

Червоний прапор забороняє купання не лише в океані, а й у природних басейнах. Авторка відео зняла туристку, яка порушила цю заборону і купалася в басейні під час сильних хвиль. Ольга закликала відпочивальників у жодному разі не повторювати цю помилку, оскільки щороку хвилі відносять туристів в океан і не всі з них виживають.

Українка розповіла, коли і де небезпечно купатися на Тенеріфе: відео

Зверніть увагу! Про Тенеріфе завжди говорять, що сюди варто їхати лише, якщо ви маєте змогу орендувати автомобіль. Мовляв, інакше просто не вдасться побачити всю красу острова. Це – не так. Раніше ми ділилися історією українки, яка відпочивала на Тенеріфе і користувалася громадським транспортом. Вона детально розповіла про те, як побачити всі визначні місця острова без оренди авто і скільки це буде коштувати.

Що відомо про трагічні випадки на Тенеріфе?

Лише нещодавно троє людей загинули, а троє постраждали після того, як їх накрила сильна хвиля на Тенеріфе. Як пише El Dia, трагедія трапилася 7 грудня біля природного басейну в районі Лос-Гігантес. Територію басейну перекрили через сильний шторм, однак деякі туристи ігнорували заборону. Вони наблизилися до води і раптова хвиля просто знесла їх у воду.

Ця ситуація – не рідкість. У листопаді також були загиблі через сильні хвилі.