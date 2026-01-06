Хоч Мальдіви асоціюються з дорогим відпочинком, тут насправді є й доступні варіанти проживання. 24 Канал з посиланням на Daily Mail розповідає про ціни у бюджетних і розкішних готелях на Мальдівах.
Де недорого відпочити на Мальдівах?
Насправді на Мальдівах нема бюджетного відпочинку, адже він суперечить самій ідеї про розкішні райські острови. Однак серед безлічі дорогучих варіантів є й доступніші. Наприклад, двомісний номер у готелі Kandima коштує від 11 тисяч гривень за ніч. Він розташований на атолі Дхаалу, де панує така сама розслаблена і невимушена атмосфера, як і на дорогих курортах.
Інтер'єр у готелі не розкішний, але цілком нормальний. До того ж на курорті є найдовший басейн на всіх Мальдівах.
Одна з вілл на території готелі / Фото Kandima
А де відчути розкішні Мальдіви?
Один з найкращих розкішних готелів на Мальдівах – це W Maldives. Тут справді здається, що потрапив у рай – білосніжний пісок, пальми, бірюзова вода, а вілли над водою мають приватні басейни. Ввечері територія готелю перетворюється на яскраву вечірку, на якій нікому не буде нудно. На території готелю навіть є підводний нічний клуб. У ресторані для гостей готують страви з того, що виловлюють прямо в океані.
Вартість двомісного номера за ніч стартує від 58 тисяч гривень.
Вілла з власним басейном / Фото W Maldives
Що треба знати всім, хто планує відпустку на Мальдівах?
Не раніше, аніж за 96 годин до прильоту на Мальдіви, туристам слід заповнити Travel Declaration. Після цього вам прийде QR-код, який треба буде показати на паспортному контролі.
Аеропорт на Мальдівах розташований у столиці – Мале. Вже звідти на туристів чекає дорога до їхнього готелю – катером або гідролітаком. Переважно це коштує у межах 100 – 500 доларів.
На приватному острові туристи можуть почуватися вільно, але якщо ви плануєте вилазку у місто, то потрібно ретельно підійти до вибору одягу – плечі і коліна обов'язково мають бути закриті.
На Мальдіви не можна везти алкоголь – в аеропорту його конфіскують.