Хоч Мальдіви асоціюються з дорогим відпочинком, тут насправді є й доступні варіанти проживання. 24 Канал з посиланням на Daily Mail розповідає про ціни у бюджетних і розкішних готелях на Мальдівах.

Читайте також Українка чесно розповіла, яка зараз погода на Мадейрі і чи варто летіти на острів

Де недорого відпочити на Мальдівах?

Насправді на Мальдівах нема бюджетного відпочинку, адже він суперечить самій ідеї про розкішні райські острови. Однак серед безлічі дорогучих варіантів є й доступніші. Наприклад, двомісний номер у готелі Kandima коштує від 11 тисяч гривень за ніч. Він розташований на атолі Дхаалу, де панує така сама розслаблена і невимушена атмосфера, як і на дорогих курортах.

Інтер'єр у готелі не розкішний, але цілком нормальний. До того ж на курорті є найдовший басейн на всіх Мальдівах.



Одна з вілл на території готелі / Фото Kandima

А де відчути розкішні Мальдіви?

Один з найкращих розкішних готелів на Мальдівах – це W Maldives. Тут справді здається, що потрапив у рай – білосніжний пісок, пальми, бірюзова вода, а вілли над водою мають приватні басейни. Ввечері територія готелю перетворюється на яскраву вечірку, на якій нікому не буде нудно. На території готелю навіть є підводний нічний клуб. У ресторані для гостей готують страви з того, що виловлюють прямо в океані.

Вартість двомісного номера за ніч стартує від 58 тисяч гривень.



Вілла з власним басейном / Фото W Maldives

Що треба знати всім, хто планує відпустку на Мальдівах?