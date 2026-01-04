Українка Вікторія живе на Мадейрі і веде свій блог у тіктоці @viktoriia_madeira. Вона розповіла, яка погода панує на острові з кінця жовтня по кінець березня – період, який вважається несезоном. Про це повідомляє 24 Канал.
Яка погода на Мадейрі в незесон?
Загалом на Мадейрі тепло упродовж всього року, а денна температура повітря не сильно змінюється. Однак в несезон погода на острові дуже мінлива – тут часто бувають дощі, а зранку і ввечері доволі прохолодно. Крім того, у будь-який момент Мадейру може накрити циклон і кілька днів падатимуть дощі. Відповідно, тоді ви втрачатимете дорогоцінні дні відпустки.
Однак є гарна новина – на півдні острова, а особливо у столиці Фуншалі, майже завжди тепло і сонячно. Погода дуже нагадує ранню осінь або пізню весну. Вдень може бути спека – ви ходите в шортах, сукнях і навіть можете купатися в океані, але ввечері вже точно хочеться одягнути штани і куртку,
– сказала Вікторія.
Головна її порада – це багатошаровість. Вранці може бути холодно у джинсах і кофті, а вдень – спекотно у шортах і майці. Тому варто завжди мати щось тепліше з собою. У Фуншалі куртка може і не знадобитися, але на півночі острова – точно змерзнете.
У гори обов'язково треба взяти дощовик і теплу куртку – там завжди прохолодно, часто є туман і велика ймовірність дощу. Якщо плануєте похід на світанку – то ще й шапку. Інакше, за словами Вікторії, будете тремтіти, а не милуватися краєвидами.
Що стосується купальника, то його на Мадейру варто брати у будь-який сезон. Дуже часто вдень настільки тепло, що температура відчувається як влітку.
Українка розповіла, який одяг варто брати на Мадейру у несезон: відео
Куди піти на Мадейрі?
Раніше ми розповідали про 8 місць на Мадейрі, відвідавши які, ви зрозумієте, що цей острів – найгарніший у Європі. Серед них є:
гора Pico do Arieiro, де можна зустріти найкрасивіший світанок;
мис Ponta de Sao Lourenco, який нагадує пустелю;
Pico Ruivo – найвища гора Мадейри;
Fanal Forest – магічний туманний ліс. Щоправда, віднедавна доступ туристів до дерев обмежили. Як пише Picture the World, відвідувачам можна гуляти лише по спеціально відведеному маршруту. Таке рішення схвалили, щоб зберегти стародавній ліс;
вулканічні басейни Porto Moniz;
вулканічний пляж Seixal;
місто Сантана;
водоспад Cascata dos Anjos.