Украинка Виктория живет на Мадейре и ведет свой блог в тиктоке @viktoriia_madeira. Она рассказала, какая погода царит на острове с конца октября по конец марта – период, который считается несезоном. Об этом сообщает 24 Канал.

Какая погода на Мадейре в несезон?

В целом на Мадейре тепло в течение всего года, а дневная температура воздуха не сильно меняется. Однако в несезон погода на острове очень изменчива – здесь часто бывают дожди, а утром и вечером довольно прохладно. Кроме того, в любой момент Мадейру может накрыть циклон и несколько дней будут падать дожди. Соответственно, тогда вы будете терять драгоценные дни отпуска.

Однако есть хорошая новость – на юге острова, а особенно в столице Фуншале, почти всегда тепло и солнечно. Погода очень напоминает раннюю осень или позднюю весну. Днем может быть жара – вы ходите в шортах, платьях и даже можете купаться в океане, но вечером уж точно хочется одеть штаны и куртку,

– сказала Виктория.

Главный ее совет – это многослойность. Утром может быть холодно в джинсах и кофте, а днем – жарко в шортах и майке. Поэтому стоит всегда иметь что-то теплее с собой. В Фуншале куртка может и не понадобиться, но на севере острова – точно замерзнете.

В горы обязательно надо взять дождевик и теплую куртку – там всегда прохладно, часто есть туман и большая вероятность дождя. Если планируете поход на рассвете – то еще и шапку. Иначе, по словам Виктории, будете дрожать, а не любоваться пейзажами.

Что касается купальника, то его на Мадейру стоит брать в любой сезон. Очень часто днем настолько тепло, что температура ощущается как летом.

Украинка рассказала, какую одежду стоит брать на Мадейру в несезон: видео

Куда пойти на Мадейре?

