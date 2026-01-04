Одесса расположена в округах Эктор и Мидленд на юго-западе штата Техас. Что известно о городе, и имеет ли он связь с украинской Одессой – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Не только Египет: топ-7 направлений от эксперта, где отдохнуть в январе на море

Что известно о городе Одесса в США?

Как говорится на историческом сайте Техаса, Одесса была основана в 1881 году как пункт остановки для водоснабжения и перевозки скота на железной дороге Техас и Тихий океан. Первое почтовое отделение открылось в 1885 году.

Одесса стала административным центром округа Эктор в 1891 году и была зарегистрирована как город в 1927 году, после того, как на ранчо Коннелл обнаружили нефть. Нефть быстро стала главным фактором, привлекающим новых жителей. В 1925 году население составляло всего 750 человек, а к 1929 году оно выросло до 5000.

На сайте об истории Одессы говорится, что название города было выбрано в честь Одессы в Украине. Дело в том, что украинский город был широко известным центром пшеницы и морским портом, поэтому это название должно было быть синонимом "страны пшеницы" в рекламных предложениях для фермеров на севере и среднем западе.



Мемориал Криса Кайла в Одессе / Фото Tour Texas

По другой версии, поселение было названо рабочими из Российской империи, которые строили железную дорогу в 1881 году, потому что местность напоминала им их родину.

Интересные факты об Одессе

В архиве говорится, что в 1948 году Одесса была домом для первой леди Барбары Буш – жены 41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша, мать 43-го президента США Джорджа Уокера Буша и 43-го губернатора Флориды Джеба Буша.

"В Одессе мы стали техасцами и гордимся этим", – говорил бывший президент Джордж Буш-старший.

С Одессой связан известный американский музыкант Рой Орбисон, который учился в местном колледже.



Одесский метеоритный кратер / Фото Tour Texas

Также город упоминается в романе и фильме "Старикам здесь не место". Главный герой Мосс говорит своей жене Карли Джин, что она должна поехать в дом своей матери в Одессе и остаться там до его звонка.

Что посмотреть в Одессе?