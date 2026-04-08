Именно там родился Мирча Луческу – человек, который стал одним из символов мирового футбола. Со ссылкой на romaniatourism.com рассказываем об этом подробнее.

Мирча Луческу – тренер, карьера которого охватила десятки клубов и сборных на трех континентах. Наибольшего успеха он достиг с донецким "Шахтером", который возглавлял с 2004 по 2016 год – за это время клуб выигрывал 8 чемпионатов Украины подряд и получил Кубок УЕФА 2009 года, единственный евротрофей в истории футбола Независимой Украины.

В 2020 году Луческу возглавил киевское "Динамо", несмотря на первоначальный протест фанатов из-за его прошлого с "Шахтером". И с ним также выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Украины, также впервые за долгое время выводил клуб в групповой этап Лиги чемпионов. К сожалению, 7 апреля 2026 года он умер, дожив до 80 лет.

А родился будущий гениальный тренер в румынском Бухаресте, как указано на transfermarkt.com. Это столица с особым ритмом, которая заслуженно получила прозвище "Малый Париж" еще в начале XX века – за широкие бульвары, здания Belle Époque и атмосферу красивой жизни.

Самая старая улица города – Кале Виктории. Более 300 лет она является сердцем столицы, там роскошные отели и бутики соседствуют со значительно более древними памятниками архитектуры. Рядом расположена известная с туристических открыток во всем мире Арка Триумфа, возведенная в честь румынских солдат Первой мировой войны.

Главная достопримечательность Бухареста – Дворец Парламента, как отмечает visitbucharest.today. Это второе по величине административное здание в мире – 1100 комнат, 2 километра коридоров и люстры весом до 3 тонн (к слову, его возвели по приказу румынского коммунистического диктатора Николае Чаушеску).

Более того, рядом возвышается самый большой православный собор Европы – 127 метров высотой, рассчитанный на 5000 верующих и с крупнейшим в мире православным иконостасом почти в 24 метра длиной. Это Собор спасения нации, освященный, заметим, совсем недавно, в октябре 2025 года.

Конечно, обязательно следует погулять в Бухаресте в квартале Липскань, Старом городе – здесь брусчатка, средневековые церкви и террасы, где местные и туристы сидят рядом круглый год. И напоследок не забудьте о Музее села в парке Херестреу, что под открытым небом хранит аутентичные румынские народные дома, мельницы и колодцы, свезенные со всей страны.

Добавим, что вечером Бухарест полностью трансформируется – город стабильно входит в десятку лучших в Европе для ночной жизни, а концентрация кафе здесь – самая высокая на континенте. Говорят, здесь лучший кофе в Европе – но мы в Украине с этим, конечно, согласиться не сможем.

