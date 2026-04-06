А еще сборная по футболу этой страны впервые в истории пробилась на Чемпионат мира 2026, в отличие от Украины. Речь о Кюрасао, и со ссылкой на материалы энциклопедии Britannica расскажем о ней подробнее.

Смотрите также Белоснежные пляжи и кристальная вода: куда поехать, чтобы увидеть самое чистое море в мире

Кюрасао – самый необычный остров Карибского бассейна: чем удивляет эта страна?

Кюрасао не является независимым государством. Но является автономной страной в составе Королевства Нидерландов с 10 октября 2010 года – так же как, скажем, Шотландия является страной в составе Объединенного Королевства. Официальные языки здесь – папьяменто, нидерландский и английский.

Физически это остров, расположенный в южной части Карибского моря всего в 65 километрах от побережья Венесуэлы. Его площадь небольшая – 444 квадратных километра, а население едва превышает 150 тысяч человек.

Это не типичный карибский курорт с одними пляжами и коктейлями – здесь глубокая культурная история, уникальная архитектура и подводный мир, не имеющий аналогов в регионе. Неудивительно, что остров стремительно и заслуженно становится одним из самых популярных направлений на Карибах.

Первые люди появились здесь около 2500 лет до нашей эры, это были индейцы арауаки и карибы. В 1499 году остров "открыл" испанский мореплаватель Алонсо де Охеда, поэтому Испания установила здесь свою власть. Однако уже в 1634 году завоевали остров голландцы.

Они же впоследствии превратили Кюрасао (это слово, говорят, происходит от самоназвания коренного населения Curaçaos) на один из ключевых узлов атлантической торговли – в частности, к сожалению, работорговли. Это привело в 1795 году к восстанию рабов под руководством Тулы. Сегодня его считают национальным героем Кюрасао.

Главная туристическая жемчужина острова – столица Вилемстад, фигурирующая в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город имеет два квартала – это Пунда и Отрабанда, а соединены они знаменитым понтонным мостом Королевы Эммы, построенным еще в 1888 году.

А еще этот город самый красочный на Карибах, как пишет steemit.com. Вдоль набережной Handelskade здесь стоят под 800 ярких цветных колониальных зданий XVII – XVIII веков, и именно они стали визитной карточкой острова и самым фотографируемым местом всего региона. Здесь также расположена старейшая синагога Американского континента – Миква Исраэль-Эмануэль 1732 года.

Конечно, Кюрасао поражает не только архитектурой. Вдоль южного побережья тянется Подводный парк – это 20 километров береговой линии с отвесными коралловыми стенами, полузатопленными судами и более 30 видами твердых кораллов. В целом остров предлагает свыше 70 уникальных мест для дайвинга и снорклинга, как пишет celebritycruises.com.

И как не вспомнить об уникальном ликере Curaçao. Испанцы пытались выращивать на острове апельсины, но из-за засушливого климата получали горькие мелкие плоды – но история как-то повернулась так, что именно их кожура стала сырьем для знаменитого голубого ликера, сегодня известного во всем мире. Вот только именно на Кюрасао вы сможете продегустировать оригинал.

Интересный факт: сборная Кюрасао по футболу впервые в истории квалифицировалась на ЧМ. В 2026 году эта нация стала самой маленькой в истории, которая когда-либо выходила на футбольные мундиали. Сборная Украины, напомним, на чемпионат не пробилась.

Какие еще туристические магниты Карибского региона достойны внимания в 2026 году?