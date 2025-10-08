Карибские острова у большинства людей ассоциируются с пальмами, белоснежными широкими пляжами и бирюзовой водой. На самом деле они скрывают гораздо больше различных ландшафтов и колоритной культуры. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также Лететь в Африку не надо: где в Испании увидеть настоящие джунгли

Какие есть лучшие места на Карибских островах?

Антигуа

Этот остров в восточной части Карибского моря идеально подходит для семейного отдыха. Здесь есть удобные пляжи, замечательные отели с системой "все включено", которые предлагают много развлечений для детей. Найджел советует посетить Английскую гавань и увидеть самый большой национальный парк острова Верфь Нельсона, который относится к всемирному наследию ЮНЕСКО.

Ангилья

Тем, кто хочет просто отдохнуть на берегу моря, купаться в кристально чистой воде и никуда не ходить, подойдет Ангилья. Здесь есть первоклассные отели с полями для гольфа и большими аквапарками.

Гренада

Гренаду называют островом специй, потому что здесь выращивают мускатный орех, какао-бобы и тому подобное. С ухоженными песчаными пляжами граничат бары и магазины, в которых можно увидеть настоящую жизнь, а не идеальную картинку all inclusive.



Отдых на Карибских островах / Фото Carlos Corporan, Pexels

Сент-Люсия

Это островное государство славится своей природой. Наиболее выдающиеся места – это две вулканические скалы Гросс-Питон и Петит-Питон. Ими можно любоваться с моря, или подняться на вершину, что занимает около 4 часов. Эксперт советует записаться на экскурсии, на которых наблюдают за птицами, рептилиями, бабочками и местной флорой.

Барбадос

Барбадос особенно понравится любителям истории, ведь здесь есть много исторических памятников. Красивые церкви, величественное аббатство Святого Николая, старинный колледж Кодрингтон и тому подобное. Найджел советует ехать на Барбадос в период, когда происходят конные скачки на ипподроме Гаррисон Саванна.

Заметьте Этот остров станет трендом среди украинцев: куда стоит полететь на море уже в декабре

Какие острова на Карибах советуют увидеть другие эксперты?

Издание Travel + Leisure опросило 10 экспертов по туризму о лучших островах мира. Все они чаще всего упоминали Карибский бассейн.