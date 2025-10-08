Карибские острова у большинства людей ассоциируются с пальмами, белоснежными широкими пляжами и бирюзовой водой. На самом деле они скрывают гораздо больше различных ландшафтов и колоритной культуры. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Daily Mail.
Читайте также Лететь в Африку не надо: где в Испании увидеть настоящие джунгли
Какие есть лучшие места на Карибских островах?
- Антигуа
Этот остров в восточной части Карибского моря идеально подходит для семейного отдыха. Здесь есть удобные пляжи, замечательные отели с системой "все включено", которые предлагают много развлечений для детей. Найджел советует посетить Английскую гавань и увидеть самый большой национальный парк острова Верфь Нельсона, который относится к всемирному наследию ЮНЕСКО.
- Ангилья
Тем, кто хочет просто отдохнуть на берегу моря, купаться в кристально чистой воде и никуда не ходить, подойдет Ангилья. Здесь есть первоклассные отели с полями для гольфа и большими аквапарками.
- Гренада
Гренаду называют островом специй, потому что здесь выращивают мускатный орех, какао-бобы и тому подобное. С ухоженными песчаными пляжами граничат бары и магазины, в которых можно увидеть настоящую жизнь, а не идеальную картинку all inclusive.
Отдых на Карибских островах / Фото Carlos Corporan, Pexels
- Сент-Люсия
Это островное государство славится своей природой. Наиболее выдающиеся места – это две вулканические скалы Гросс-Питон и Петит-Питон. Ими можно любоваться с моря, или подняться на вершину, что занимает около 4 часов. Эксперт советует записаться на экскурсии, на которых наблюдают за птицами, рептилиями, бабочками и местной флорой.
- Барбадос
Барбадос особенно понравится любителям истории, ведь здесь есть много исторических памятников. Красивые церкви, величественное аббатство Святого Николая, старинный колледж Кодрингтон и тому подобное. Найджел советует ехать на Барбадос в период, когда происходят конные скачки на ипподроме Гаррисон Саванна.
Заметьте Этот остров станет трендом среди украинцев: куда стоит полететь на море уже в декабре
Какие острова на Карибах советуют увидеть другие эксперты?
Издание Travel + Leisure опросило 10 экспертов по туризму о лучших островах мира. Все они чаще всего упоминали Карибский бассейн.
Остров Сен-Барт, который сочетает французскую и карибскую культуры. Здесь изысканные рестораны контрастируют с простыми пекарнями. Также на острове есть красивая береговая линия, которая напоминает юг Франции.
Тобаго славится нетронутой природой и доступными ценами.
Как и Найджел Тисдалл, эксперты выделили Ангилью из-за ее красивых пляжей и спокойствия.