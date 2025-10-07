Где в Испании увидеть экзотику?

Украинка @anna_tyshchenko рассказала, где в Европе можно увидеть тропические джунгли. Об этом сообщает 24 Канал.

Представьте себе настоящие джунгли – и это не где-то далеко, а в Валенсии. Здесь все утопает в зелени. Тропинки скрыты под кронами деревьев, атмосфера напоминает дикий тропический лес. Здесь есть множество животных: кенгуру, капибары, черепахи и тому подобное. Некоторых экзотических птиц можно кормить прямо из рук. Это нравится и детям, и взрослым,

– рассказала туристка.

Говорится о Jardin del Papagayo, который расположен в муниципалитете Пенискола в Валенсии. По словам туристки, заповедник идеально подходит для семейной прогулки – здесь одновременно спокойно и интересно. Вход на территорию платный: 22 евро за взрослого и 17 евро за пенсионеров и детей до 10 лет.

Что известно о заповеднике Jardin del Papagayo?

На сайте Jardin del Papagayo рассказали, что в заповеднике живут спасенные животные, которые оказались в сложных ситуациях. Задача работников – обеспечить им наилучшие условия проживания и сохранить редкие виды. Например, в заповеднике есть более 50 видов экзотических попугаев и некоторые из них находятся под угрозой исчезновения.

Кроме птиц, в Jardin del Papagayo можно увидеть харизматичных лемуров, розовых фламинго, хищных оцелотов и других уникальных животных.

Заповедник открыт ежедневно с 11:00 до 15:00. На территории есть интересные маршруты различной сложности, которые очень понравятся детям.