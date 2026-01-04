Эксперт по путешествиям Келси Генрикс подготовила семь лучших вариантов для путешествия на январь 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу блогера в TikTok.

Куда поехать в отпуск в январе?

Таиланд

Первым в списке Келси является Таиланд, который становится все более популярным местом отдыха, пишет Express. В январе средняя температура составляет +30 градусов, и отдыхающие могут наслаждаться сухим сезоном.

Дубай

Дубай известен своей жарой, но в январе вы сможете насладиться теплом пустыни, которое не будет слишком удручающим. Средняя температура в этом месяце составляет +25 градусов.

"Январь в Дубае – это идеальный баланс теплых дней и прохладных вечеров. Наслаждайтесь солнцем в пляжных клубах, исследуйте пустыню на воздушном шаре и наслаждайтесь трапезой на свежем воздухе в Дубай Марине", – сказала блогерша.

Мальдивы

Отправляйтесь в рай и наслаждайтесь теплом +28 градусов на Мальдивах. Расслабьтесь и определите свои новогодние цели среди кристально чистой воды и спокойного моря. Отдохните в вилле над водой или исследуйте местную дикую природу во время снорклинга.

Марракеш

Отдохните зимой в Марокко, где вы сможете насладиться прогулками по улицам Марракеша без толп туристов. Температура воздуха составляет приятные +21 градус, поэтому вы сможете сполна насладиться культурой города.



Таиланд / Фото Pexels

Канарские острова

Любимое место европейцев для зимнего отдыха под солнцем идеально подходит для наслаждения пляжными днями подальше от летней суеты. Средняя температура составляет +22 градуса, и вы можете расслабиться на островах Тенерифе, Лансароте, Фуэртевентура, Гран-Канария или Ла-Пальма.

Барбадос

Если вы хотите еще больше тепла, отправляйтесь на Барбадос, где средняя температура достигает +28 градусов.

"Это пик сухого сезона, так что вы можете целыми днями лежать на белых песчаных пляжах, попивать ромовый пунш и наслаждаться невероятной спокойной атмосферой острова", – сказала Келси.

Побережье Красного моря, Египет

Отправляйтесь в такие города, как Хургада, Эль-Гуна и Шарм-эль-Шейх, где вас ждут солнце, золотой песок и теплая бирюзовая вода. При температуре +24 градуса вы все еще сможете выходить вечером на прогулку, наслаждаясь мягкой ночью.

Какие еще места советуют для отпуска?