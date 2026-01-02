Лоукостер рекомендует 5 направлений для отдыха, большинство из которых расположены в Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Ryanair.
Какие топ-5 направлений на 2026 год назвал Ryanair?
- Братислава
Столица Словакии быстро становится одним из самых интересных городов Европы для отдыха, сочетая богатую историю с современным шармом. Известный своим средневековым Старым городом и потрясающими видами на замок, город станет доступнее, чем когда-либо, летом 2026 года благодаря рекордному расписанию Ryanair с 33 маршрутами, что увеличит пропускную способность на 70%.
Братислава / Фото Pexels
- Тирана
Оживленная столица Албании – это город, где красочные улицы, оживленные кафе и потрясающие горные пейзажи создают незабываемые впечатления от путешествия. От волшебного сочетания османской, итальянской и современной архитектуры до оживленной площади Скандербега и спокойного озера Тирана, город предлагает идеальное сочетание истории, замечательной погоды и современной культуры.
- Пескара
Италия остается одним из самых привлекательных направлений Европы, предлагая потрясающие побережья, исторические города и кухню мирового класса. Пескара, город на побережье Адриатического моря, известна своими потрясающими пляжами и местом рождения итальянского поэта Габриэле Д'Аннунцио.
- Рабат
Историческая столица Марокко известна своими потрясающими видами на побережье, элегантной архитектурой и яркой культурной жизнью. Рабат предлагает путешественникам уникальное сочетание традиций и современности. Как пишет Daily Mail, Рабат вошел в список десяти самых популярных направлений в отчете Skyscanner о тенденциях в путешествиях на 2026 год.
Рабат / Фото Pexels
- Гданьск
Жемчужина польского Балтийского побережья известна живописным Старым городом, потрясающей набережной и богатой морской историей. Гданьск предлагает идеальное сочетание культуры и отдыха.
Куда поехать в отпуск?
Низкий сезон, который зимой продолжается в Европе, – это прекрасная возможность для бюджетного отдыха без толп. Например, опытная путешественница Сина призывает открыть для себя Нанси во Франции. По ее словам, это недооцененный город с богатой историей и архитектурой.
Также туристам рекомендуют посетить жемчужину южного побережья Италии – город Тропеа. Этот город предлагает бюджетный отдых с затратами на 35 – 50 процентов меньше, чем в Париже, Риме или Милане.
Кроме того, достойный внимания город Брюгге, что в Бельгии, который назвали одним из самых красивых в Европе. Он известен своим средневековым стилем, а также величественной базиликой Святой Крови, в которой якобы содержится кровь Христа.