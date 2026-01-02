Лоукостер рекомендує 5 напрямків для відпочинку, більшість з яких розташовані у Європі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ryanair.

Дивіться також Мегапопулярна локація в Італії стала платною: до чого готуватися туристам

Які топ-5 напрямків на 2026 рік назвав Ryanair?

Братислава

Столиця Словаччини швидко стає одним з найцікавіших міст Європи для відпочинку, поєднуючи багату історію з сучасним шармом. Відоме своїм середньовічним Старим містом і приголомшливими видами на замок, місто стане доступнішим, ніж будь-коли, влітку 2026 року завдяки рекордному розкладу Ryanair з 33 маршрутами, що збільшить пропускну здатність на 70%.



Братислава / Фото Pexels

Тирана

Жвава столиця Албанії – це місто, де барвисті вулиці, жваві кав'ярні та приголомшливі гірські пейзажі створюють незабутні враження від подорожі. Від чарівного поєднання османської, італійської та сучасної архітектури до жвавої площі Скандербега та спокійного озера Тирана, місто пропонує ідеальне поєднання історії, чудової погоди та сучасної культури.

Пескара

Італія залишається одним з найпривабливіших напрямків Європи, пропонуючи приголомшливі узбережжя, історичні міста та кухню світового класу. Пескара, місто на узбережжі Адріатичного моря, відома своїми приголомшливими пляжами та місцем народження італійського поета Габріеле Д'Аннунціо.

Рабат

Історична столиця Марокко відома своїми приголомшливими видами на узбережжя, елегантною архітектурою та яскравим культурним життям. Рабат пропонує мандрівникам унікальне поєднання традицій і сучасності. Як пише Daily Mail, Рабат увійшов до списку десяти найпопулярніших напрямків у звіті Skyscanner про тенденції у подорожах на 2026 рік.



Рабат / Фото Pexels

Гданськ

Перлина польського Балтійського узбережжя відома мальовничим Старим містом, приголомшливою набережною та багатою морською історією. Гданськ пропонує ідеальне поєднання культури та відпочинку.

Куди поїхати у відпустку?