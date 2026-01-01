Фотографиня і досвідчена мандрівниця Сіна закликає відкрити для себе Нансі у Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку туристки в інстаграмі.

Що відомо про Нансі?

Нещодавно вона показала чарівні кадри зі своєї подорожі та розкрила таємницю прихованої перлини Франції. На відео показані мальовничі краєвиди, зокрема площа Stanislas, Музей образотворчих мистецтв Нансі та базиліка Saint-Epvre.

Сіна зазначила, що зазвичай туристи говорять про Париж і Версаль, коли Нансі залишається без уваги. Тому вона назвала це найбільш недооціненим містом Франції.

Мандрівниця показала, як виглядає місто Нансі: дивіться відео

Як пише Express, Нансі – це одне з тих французьких міст, які тихо зачаровують. Барокові фасади, золоті ворота, деталі в стилі ар-нуво та кав'ярні на площі Stanislas, що виблискують вночі.

Чарівне Нансі має вишуканість, яку не можна знайти ніде більше в Лотарингії. З розкішною центральною площею, прекрасними музеями, формальними садами та вітринами магазинів, що виблискують кришталем Daum і Baccarat, колишня столиця герцогів Лотарингії переносить вас у багаті часи 18 століття, коли була побудована більша частина центру міста,

– описує місто видання Lonely Planet.

Мандрівниця Сіна додала, що Нансі стало для неї місцем, де можна прогулятися без поспіху та відкривати для себе пастельні бічні вулички, місцеві кондитерські та теплий шарм маленького міста.

