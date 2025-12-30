Брюгге завоювало величезну популярність серед мандрівників та описується як казкове місто. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про Брюгге?

Брюгге відоме своїм старовинним стилем, маленькими містками, мальовничими брукованими вулицями та будівлями. До Брюгге легко дістатися потягом зі столиці Бельгії Брюсселя.

Одне з місць, яке обов'язково потрібно відвідати, перебуваючи в місті, – це Basilica of the Holy Blood. У каплиці зберігається флакон, в якому, за переказами, міститься кров Христа, привезена з хрестових походів. Сама будівля є витвором мистецтва й видатним місцем, відомим своєю неймовірною архітектурою та приголомшливим дизайном інтер'єру.

Також обов'язково скуштуйте бельгійські вафлі, які можна прикрасити шоколадом, збитими вершками, полуницею або іншими смачними солодкими добавками.

Брюгге – місто, яке найкраще досліджувати пішки, адже вам не знадобиться багато часу, щоб прогулятися мальовничими вулицями. Під час прогулянки варто побачити озеро Minnewater, довкола якого є зручна стежка.

Туристичне видання Lonely Planet пише, що Брюгге – це казкове середньовічне містечко та одне з найкраще збережених міст Європи.

"Мальовничі бруковані вулички та казкові канали з'єднують фотогенічні ринкові площі, оточені високими вежами, історичними церквами та рядами старих побілених будинків для нужденних", – йдеться у повідомленні.

Куди поїхати у відпустку?

Зима – це низький сезон у країнах Європи, коли ціни значно падають, а натовпи туристів розсмоктуються. Тому багато популярних напрямків стають спокійними та доступними.

Кордова

Кордова в Іспанії є ідеальним місцем для відвідування взимку завдяки м'якому клімату та низьким цінам. Старе місто, зокрема мечеть La Mezquita та Palacio de Viana, є головними пам'ятками, які варто відвідати.

Турин

Місто в Італії відоме своєю класичною архітектурою і культурними пам'ятками, такими як Museo Egizio та Королівський палац Турина. Місто отримує позитивні відгуки за свої парки та атмосферу.

Валлетта

Валлетта на Мальті є найтеплішою європейською столицею у січні з температурою +16 градусів. Місто славиться своєю бароковою архітектурою, військовою історією та численними туристичними пам'ятками.