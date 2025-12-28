Йдеться про Турин – місто, відоме своєю класичною архітектурою, мистецтвом, історією та кухнею. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Що подивитися у Турині?
Турин насичений туристичними атракціями, серед яких Museo Egizio, найпопулярніша пам'ятка міста. Цей музей присвячений мистецтву та культурі Стародавнього Єгипту.
Один з відвідувачів написав про цю пам'ятку: "Однозначно варто відвідати. Дуже велика колекція. Майте на увазі, що для огляду всього потрібно принаймні 3 години".
Серед інших визначних пам'яток міста – Королівський палац Турина, стадіон "Ювентус", Національний музей кіно та чарівна площа Кастелло. Крім того, у численних ресторанах міста ви зможете скуштувати чудові страви.
Турин / Фото Pexels
Видання Lonely Planet, описуючи красу Турина, підкреслило, що місто має риси Парижа й Відня.
В елегантних, обсаджених деревами бульварах Турина відчувається дух Парижа, а в його величних кафе в стилі ар-нуво лунають відгомони Відня, але не помиляйтеся – це елегантне місто, оточене Альпами, є абсолютно самодостатнім,
– йдеться на сайті туристичного путівника.
Користувачі соціальних мереж у більшості залишають позитивні відгуки про місто. Один користувач TripAdvisor написав про свій візит: "Турин – це справжня прихована перлина". Тим часом користувач Reddit зазначив: "Турин і Равенна (з повагою до Болоньї) є одними з моїх улюблених маловідвідуваних місць в Італії. Сподіваюся, ми зможемо зберегти це так".
Ще один мандрівників підкреслив дивовижні та жваві парки міста, приємні пішохідні прогулянки та прекрасну архітектуру.
"Я провів там близько 8 днів і чудово провів час. Я б обрав Турин замість Мілана в будь-який день тижня", – зазначив турист.
Де в Італії провести відпустку?
Рейчел Кольські, досвідчена мандрівниця, має великий досвід подорожей по всьому світу. Вона назвала Кіоджу, місто неподалік Венеції, прихованою перлиною, яку варто відвідати. Місто вразило жінку своєю схожістю з Венецією з безліччю каналів і човнів.
Стародавнє місто Матера в Італії є ідеальним місцем для тих, хто хоче уникнути туристичних натовпів. Місто відоме своїми печерними будинками Сассі-ді-Матера та слугувала натхненням для фільмів, включаючи "Страсті Христові" та "Не час помирати".
Додамо, що в Італії розташоване місто, яке визнано найкращим для гурманів. Йдеться про Неаполь, який отримав цей статус завдяки таким стравам, як паста, піца та лазанья.