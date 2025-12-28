Йдеться про Турин – місто, відоме своєю класичною архітектурою, мистецтвом, історією та кухнею. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Що подивитися у Турині?

Турин насичений туристичними атракціями, серед яких Museo Egizio, найпопулярніша пам'ятка міста. Цей музей присвячений мистецтву та культурі Стародавнього Єгипту.

Один з відвідувачів написав про цю пам'ятку: "Однозначно варто відвідати. Дуже велика колекція. Майте на увазі, що для огляду всього потрібно принаймні 3 години".

Серед інших визначних пам'яток міста – Королівський палац Турина, стадіон "Ювентус", Національний музей кіно та чарівна площа Кастелло. Крім того, у численних ресторанах міста ви зможете скуштувати чудові страви.



Турин / Фото Pexels

Видання Lonely Planet, описуючи красу Турина, підкреслило, що місто має риси Парижа й Відня.

В елегантних, обсаджених деревами бульварах Турина відчувається дух Парижа, а в його величних кафе в стилі ар-нуво лунають відгомони Відня, але не помиляйтеся – це елегантне місто, оточене Альпами, є абсолютно самодостатнім,

– йдеться на сайті туристичного путівника.

Користувачі соціальних мереж у більшості залишають позитивні відгуки про місто. Один користувач TripAdvisor написав про свій візит: "Турин – це справжня прихована перлина". Тим часом користувач Reddit зазначив: "Турин і Равенна (з повагою до Болоньї) є одними з моїх улюблених маловідвідуваних місць в Італії. Сподіваюся, ми зможемо зберегти це так".

Ще один мандрівників підкреслив дивовижні та жваві парки міста, приємні пішохідні прогулянки та прекрасну архітектуру.

"Я провів там близько 8 днів і чудово провів час. Я б обрав Турин замість Мілана в будь-який день тижня", – зазначив турист.

