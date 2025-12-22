Розповідаючи про улюблене місце, яке вона відкрила останнім часом, Рейчел назвала Кіоджу, майже невідоме містечко, розташоване менш, аніж за дві години від Венеції. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Батьківщина Ескобара і не тільки: топ-10 міст світу, які туристи даремно бояться відвідувати

Яке місто відвідати в Італії?

Під час круїзу до Венеції жінка вирішила забронювала екскурсовода, щоб він показав місця, в яких вона ще не була. Та виявилося, що лайнер Рейчел причалював у Кіоджі, тому вона дослухалася гіда й замість Венеції вирішила дослідити її маловідомий аналог.

Це як маленька Венеція. Тут безліч каналів, чудові будинки помаранчевого та рожевого кольорів. Всюди плавають маленькі човни,

– описує жінка Кіоджу.

Друзі Рейчел навіть подумали, що це Венеція, коли вона надіслала їм фото з міста.

"У ньому відчувається венеціанський дух. Мені дуже сподобалося. Коли ви приїжджаєте до Кіоджі, там є безліч маленьких човнів, на яких можна поплавати по затоках і рибному ринку. Це стало одним з моїх нових улюблених місць", – сказала працівниця круїзних лайнерів.

Цікаво, що видання Lonely Planet включило Кіоджу до переліку найкращих одноденних поїздок з Венеції.



Кіоджа / Фото Pexels

Серед інших місць Італії вона виокремила Ліворно, а також міста Сегеста та Агрідженто та острові Сицилія. Також Рейчел рекомендує відвідати у Європі острів Родос (Греція) та місто Спліт (Хорватія).

Щодо подорожей за океан, то в списку обов'язкових місць для відвідування досвідченої мандрівниці Сідней і Брісбен в Австралії, Кариби, а також Манаус в Бразилії.

Куди поїхати на відпочинок?