Розповідаючи про улюблене місце, яке вона відкрила останнім часом, Рейчел назвала Кіоджу, майже невідоме містечко, розташоване менш, аніж за дві години від Венеції. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Яке місто відвідати в Італії?
Під час круїзу до Венеції жінка вирішила забронювала екскурсовода, щоб він показав місця, в яких вона ще не була. Та виявилося, що лайнер Рейчел причалював у Кіоджі, тому вона дослухалася гіда й замість Венеції вирішила дослідити її маловідомий аналог.
Це як маленька Венеція. Тут безліч каналів, чудові будинки помаранчевого та рожевого кольорів. Всюди плавають маленькі човни,
– описує жінка Кіоджу.
Друзі Рейчел навіть подумали, що це Венеція, коли вона надіслала їм фото з міста.
"У ньому відчувається венеціанський дух. Мені дуже сподобалося. Коли ви приїжджаєте до Кіоджі, там є безліч маленьких човнів, на яких можна поплавати по затоках і рибному ринку. Це стало одним з моїх нових улюблених місць", – сказала працівниця круїзних лайнерів.
Цікаво, що видання Lonely Planet включило Кіоджу до переліку найкращих одноденних поїздок з Венеції.
Кіоджа / Фото Pexels
Серед інших місць Італії вона виокремила Ліворно, а також міста Сегеста та Агрідженто та острові Сицилія. Також Рейчел рекомендує відвідати у Європі острів Родос (Греція) та місто Спліт (Хорватія).
Щодо подорожей за океан, то в списку обов'язкових місць для відвідування досвідченої мандрівниці Сідней і Брісбен в Австралії, Кариби, а також Манаус в Бразилії.
Куди поїхати на відпочинок?
Зима в Європі може бути холодною та похмурою, але навіть у січні є можливість знайти місця, де панує приємне тепло і достатньо сонячного світла. Ба більше, такі місця розташовані не на іншому краю світу.
Мандрівникам, які хочуть взимку насолодитися сонячною відпусткою, рекомендують відвідати Пафос, Мадейру чи Гран-Канарію. Температура в цих місцях коливається від 18 до 23 градусів.
Часто туристи, які шукають ідеальне місце для відпочинку на острові, думають про Мальдіви. Однак архіпелаг Базаруто в Мозамбіку охрестили найкращим напрямком для такого роду відпочинку.