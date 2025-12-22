Звісно, це взимку чи весною – і це таки хороший час для візиту, адже дозволить уникнути шалених натовпів високого сезону. 24 Канал завдяки getyourguide.com розповість про це докладніше.

Дивіться також Найменше місто світу, яке можна обійти всього за 10 хвилин: чим воно зачаровує туристів

Пальми та сніг майже поруч: де у Європі є таке чарівне для туристів місце?

У Спліті в Хорватії з Ріви чи пагорба Мар’ян відкривається панорама Адріатики, островів Брач і Хвар на передньому плані та масиву Біоково 1762 метри заввишки. А сніг там тримається аж до квітня.

Набережна Ріва – серце Спліта з пальмами, які масово саджають з 1920-х для середземноморського шарму. Перша з'явилася понад 100 років тому, а нині їх там є понад 100 видів. Узимку, коли на Біоково лежить сніг, пальми формують тропічний акцент перед засніженими горами, які видно за 40 кілометрів.

Цей контраст пальм і гір робить Спліт ідеальним для фото та прогулянок. Туристи фіксують його на фото з Віділіци чи Телеґріна на Мар'яні. Ріва ж оживає ввечері кав'ярнями та концертами, з видом на вибір – море, гори, або усе водночас.​

Мар'ян, до слова, це "легені Спліта" – зелений парк на півострові з панорамами міста, моря та Біоково (це природний парк із Skywalk, скляним містком на 1228 метрах, звідки видно узбережжя). А з обсерваторії Телеґрін 178 метрів заввишки також видно пальми внизу та засніжені вершини вдалині.

Спліт – море, пальми й засніжені вершини: дивіться відео helga_pesh

Спліт приваблює мільйони гостей щороку – і цим контрастом, і історичними місцями ще давньоримської доби, і морем, і смачною кулінарією. Як зазначає sommertage.com, це місто жваве і динамічне, та водночас зачаровує своїм історичним шармом.

Зверніть увагу: плануйте поїздку до Спліта не менш як на 2 чи 3 дні, але краще не обирайте високий сезон – влітку там буквально яблуку ніде впасти.

Які ще туристичні місцини Балкан цікаво відвідати?