Бейльштайн – це місто, яке ніби перенеслося прямо з казки. Прогулюючись його вуличками та розглядаючи автентичні будиночки, складно не закохатись у таку атмосферу, пише Express.

Дивіться також Поїсти можна за 40 гривень: що треба знати про відпочинок на райському острові Самуї

Чому Бейльштайн вважають казковим містом, яке варто відвідати туристам?

Бейльштайн відомий тим, що добре зберігає атмосферу минулих століть, надаючи можливість відчути буквально шматочок історії. Для незабутньої подорожі рекомендують оглянути замок Бург Меттерріч, який належить одній сім'ї вже понад 60 років і став однією з головних визначних пам'яток регіону серед туристів та місцевих.



Замок Бург Меттерріч / фото TripAdvisor

Крім замку, варто звернути увагу на церкву та терасу перед нею, адже види з неї справді вражають. Мальовничі краєвиди та архітектура роблять Бейльштайн ідеальним місцем для спокійних прогулянок та гарних фотографій.

Місцева церква / фото TripAdvisor

Дивіться також Красивіше за Бенідорм у 10 разів: маловідоме іспанське село, яке варте уваги туристів

Хоч готель був за 15 хвилин пішки від центру міста, краєвиди були неймовірні, навіть під час дощу,

– пише відгук Burg Metternich на платформі TripAdvisor.

Цікаво, що багато німецьких міст зазнали значних руйнувань під час Другої світової війни, проте існує низка маленьких середньовічних містечок у Німеччині, які були занадто малими, щоб стати цілями. Один з них – це як раз Бейльштайн.

Атмосфера Бейльштайна / фото Reddit

Що ще цікавого побачити у Німеччині?