Острів Самуї розташований на півдні Таїланду. Експерти Lonely Planet називають його "незайманим раєм" з чудовою інфраструктурою. Про ціни, розваги і відпочинок на Самуї розповідаємо далі.

Які ціни на острові Самуї?

Самуї відомий розкішними готелями, красивою дикою природою та довгими пляжами. На острів часто приїжджають молодята, які хочуть втекти подалі від усіх і провести найкращий у світі медовий місяць. Якщо не враховувати вартість перельоту, то Самуї доволі бюджетний, а тому підійде і для тих туристів, які мають обмежений бюджет.

Наприклад, їжу можна купити на ринку чи у вуличному кіоску всього за 40 – 100 гривень. Пиво коштує 80 гривень, фруктовий коктейль – 60 гривень. У ресторанах ціни, ясна річ, дорожчі. Страва з морепродуктів обійдеться у 1000 гривень, вишуканий обід – 3000 гривень.

Номер у гостьовому будинку або недорогому готелі коштує близько 1000 гривень, номер у готелі класу люкс – від 6000 гривень за ніч.

Для туристів, які не рахують гроші, Самуї пропонує розкішні готелі з віллами та справді райський відпочинок без турбот.

Зверніть увагу! Як пише tripmydream, таксі на Самуї досить дороге через підвищений попит. Вигідніше орендувати автомобіль або скутер. Це дозволить побачити острів без зайвих витрат.

Острів Самуї / Фото Depositphotos

Коли найкращий час, щоб поїхати на Самуї?

Найкращий час для відпустки на Самуї – з грудня до початку квітня. У ці місяці на острові не падають дощі, вологість низька, а сонячні дні довгі. У грудні та січні туристів найбільше – на дорогах можливі затори, а клуби й ресторани стають переповненими.

Травень і серпень вважаються міжсезонням. Ціни на переліт і проживання у ці місяці зменшуються, туристів стає менше, а сонця все ще багато. Однак варто бути готовим до можливих змін погоди.

Якщо ви хочете поєднувати пляжний відпочинок з дослідженням острова, то міжсезоння може стати чудовим варіантом. Зливи зазвичай короткотривалі і розпочинаються у другій половині дня або ввечері. Є достатньо часу, щоб насолодитися тропіками і водоспадами, які у сезон дощів найкрасивіші.

Джунглі на острові Самуї / Фото Depositphotos

Що подивитися на острові Самуї?

Головна туристична локація острова, окрім тропіків та пляжів, – це Рибальське село. Найкраще приїхати сюди перед заходом сонця, щоб обрати один з ресторанів вздовж пляжу і атмосферно повечеряти. Якщо бюджет обмежений, то у внутрішніх провулках можна знайти дешеві тайські ресторани у сімейному стилі. У селі також є ринок, на якому можна купити сувеніри додому.

Експерти радять орендувати човен або скутер, щоб дослідити густі джунглі та маленькі села на острові. Також варто завітати у Храм Великого Будди і помилуватися силуетом статуї на тлі океану.

