Загострення на Близькому Сході призвело до дефіциту пального та здорожчання авіаперельотів. А враховуючи підвищення цін на проживання влітку, організувати бюджетну подорож може бути складно. Саме тому Daily Mail розповідає про альтернативні напрямки, які значно доступніші у фінансовому плані.

Куди поїхати замість популярних міст Європи?

Альтернатива Лондону – Стерлінг

Суворий але атмосферний Лондон – це найпопулярніше місто Великої Британії серед туристів. Через наплив відвідувачів ціни тут трохи "кусаються". Ніч у готелі в Лондоні в середньому обійдеться у 185 фунтів стерлінгів, що в еквіваленті становить 11 тисяч гривень.

Саме тому експерти радять планувати подорож у Стерлінг – місто у центральній частині Шотландії. Ціни на проживання тут на 15% нижчі, ніж у Лондоні, а архітектура і атмосфера вражають так само.

Кам'яні будинки у Стерлінгу / Фото Depositphotos

Альтернатива Парижу – Любляна

Столиця Словенії Любляна дуже нагадує Париж. Тут є мальовничі канали, романтичні ресторани на березі річки, зелені площі та красива барокова архітектура. При цьому, у Любляні значно менше туристів, а тому ніщо не заважатиме романтичній прогулянці. Водночас ціни на 15% нижчі ніж у Парижі.

Туристичний путівник Lonely Planet радить обов'язково прогулятися біля середньовічного замку Любляни, який височіє на пагорбі над містом, та відвідати AKC Metelkova mesto – центр альтернативної культури, який створили на місці військової казарми. Це молодіжне місце з художніми галереями, клубами та вуличним мистецтвом.

Столиця Словенії Любляна / Фото Depositphotos

Альтернатива острову Корфу – Лефкада

Відпочинок на Грецькому острові Корфу – задоволення недешеве. Однак є чудова можливість зекономити – на острові Лефкада ціни на 35% нижчі ніж на Корфу. Водночас море і пляжі тут так само красиві.

Зверніть увагу! Лефкаду назвали одним з двох найдешевших островів для відпочинку у Греції. Тиждень перебування на цьому курорті на Іонічному морі оцінили у 754 долари. У цю суму входять проживання, харчування та розваги. Лефкада ідеально підійде для сімей, адже тут нема важкодоступних пляжів – всюди можна доїхати на автомобілі.

Острів Лефкада у Греції / Фото Depositphotos

Альтернатива Барселоні – Фуенхірола

Останніми роками Барселона страждає від надмірного туризму. Місцеві мешканці навіть виходить на антитуристичні протести з банерами "Їдьте додому". Як пише BBC, зростання туризму провокує зростання цін у магазинах і ресторанах, а також орендної плати. Молодь не може орендувати житло через низькі зарплати, тож життя місцевих у цьому сонячному місті стає дуже складним.

Тож чудовою альтернативою Барселоні стане Фуенхірола на узбережжі Коста-дель-Соль. Тут є красиві та зручні пляжі, барвисті будівлі, довга набережна тощо. Водночас ціни дешевші, ніж у Барселоні.



Фуенхірола в Іспанії / Фото Depositphotos

