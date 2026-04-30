Портове місто Барі популярне серед італійців, які приїжджають сюди, щоб відпочити без натовпів. Архітектурне старе місто, красиві пляжі та смачні ресторани роблять Барі ідеальним місцем для літньої відпустки. Про це повідомляє Travel and Leisure.

Читайте також Такого ви ще не бачили: у Франції є штучне село, яке збудували, щоб догодити Марії Антуанетті

Чому варто побачити місто Барі в Італії?

Місто Барі розташоване в регіоні Апулія, має чималий порт і найкрасивішу набережну на півдні Італії. Набережна оточена пальмами та красивими будівлями у стилі Ліберті – італійським варіантом модерну. Це чудове місце для пробіжки, поїздки на велосипеді або вечірньої прогулянки.

У Старому місті є багато звивистих вузьких вуличок, базиліка Святого Миколая, нормансько-швабський замок та жваві площі. На вулиці Страда Арко Бассо можна побачити, як місцеві жінки роблять пасту орекьєтте на дерев'яних дошках.

Один з ранків на Барі туристам варто розпочати у порту, щоб побачити, як рибалки розвантажують улов і розкладають його по ящиках, які далі повезуть у магазини та ресторани. Місцеві мешканці приходять сюди, щоб скуштувати найсвіжіші морепродукти. Їх часто їдять сирими, просто поливши соком з лимона. До цього неймовірного сніданку можна замовити еспресо або італійське пиво Peroni та назавжди запам'ятати цю мить.

Де на Барі найкращі пляжі?

Барі – це не тільки місто, а й провінція, а найкращі пляжі та мальовничі бухти розташовані на її околицях. Ресурс Tripadvisor склав рейтинг пляжів Барі, який очолили:

Lama Monachile – пляж поміж скель у мальовничому містечку Поліньяно-а-Маре; Lido Sabbiadoro – пляж з кришталево чистою водою, широкою береговою лінією та великою кількістю шезлонгів; Macramè Apulian Beach Experience – розкішний платний пляж у форматі райського саду.



Пляж Lama Monachile біля Барі / Фото Depositphotos

Чому на Барі дешевий відпочинок?

Авіаквитки – це чимала частина бюджету на подорож. Особливо влітку, коли вартість перельоту у популярні морські курорти Європи зростає у декілька разів. Але якщо полетіти на Барі, то можна добряче зекономити саме на дорозі.

Квиток на рейс лоукост-компанії Ryanair з Будапешту на Барі обійдеться всього у тисячу гривень без багажу, а назад – навіть менше. Наприклад, за даними сервісу kiwi.com, можна полетіти на Барі 27 травня, а повернутися у Будапешт 4 червні і заплатити за квитки на літак всього 2032 гривні. З Польщі буде трохи дорожче, але не суттєво.



Вартість перельоту на Барі і назад у Будапешт / Cкриншот з kiwi.com

Щоправда, доведеться ще врахувати добирання потягами у Будапешт, але без цього зараз ніяк – через закриті аеропорти полетіти кудись літаком українці можуть лише з сусідніх держав.

Коли найкращий час, щоб поїхати на Барі?

Найкращі місяці для відвідування цього італійського курорту – це з середини квітня до червня та з вересня по жовтень. У цей період погода тепла, але не спекотна, а тому можна багато гуляти і досліджувати місцевість. Але якщо ви орієнтуєтеся виключно на пляжний відпочинок, то липень та серпень ідеально підійдуть.

До теми Місце, де гори зустрічаються з морем: який курорт Хорватії стане справжнім хітом серед туристів

Куди поїхати на море у Європі?

Не тільки в Італії є приховані перлини, про які не здогадуються туристи. В Іспанії теж є морський курорт, де здебільшого відпочивають лише місцеві. Мовиться про Альмуньєкар у провінції Гранада. У місті є аж 18 пляжів, а атмосфера тут дуже нагадує тропіки.

Для тих, хто не хоче багато витрачати на відпустку, експерти назвали 3 бюджетні курорти у Європі. Ціни тут значно нижчі, ніж у популярних містах, а тому можна не боятися переплатити.