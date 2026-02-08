Ми вже робили статтю про найулюбленіші місця українських туристів і продовжуємо цю рубрику. Цього разу, посилаючись на публікацію nahanda_vitalia, нова підбірка локацій, які українці називають особливо красивими та такими, куди хочеться повертатися знову і знову.

Куди радять подорожувати українські туристи?

Для тих, хто любить гори, справжнім must-see став Нойшванштайн – казковий замок серед Альп, який виглядає так, ніби зійшов зі сторінок легенди. Андерматт у Швейцарії підкорює альпійськими краєвидами, тишею й відчуттям повного перезавантаження. Комо – це і гори, і озеро, і спокійна розкіш італійської природи. А Гальштат – маленьке містечко, яке стало прототипом міста з мультфільму "Крижане серце".

Замок Нойшванштайн / фото " Моя Європа"

Любителям моря українські туристи радять Сицилію з її яскравим характером, вулканами та неймовірною кухнею, Валенсію, де поєднуються море, сучасна архітектура і легкий ритм життя, та Санторіні – символ романтики з білими будинками й легендарними заходами сонця. Рапалло – Портофіно – це про італійську елегантність, кольорові будинки й затишні бухти.

Серед напрямків, що вражають масштабом і природою, українці часто згадують Непал – країну гір, сили й духовності, Шотландію з її драматичними пейзажами, замками та туманами, Доломіти, які вважають одними з найкрасивіших гір Європи, та Ісландію – острів водоспадів, вулканів і дикої природи.

Шосе Трансфанараш / фото Eutoways Ukraine

Окреме місце в цій підбірці займає Румунія, а саме легендарне шосе Трансфегерашан – одна з найкрасивіших доріг у світі. Серпантини серед гір, неймовірні краєвиди й відчуття свободи зробили її справжнім фаворитом серед українських мандрівників.

Насправді, якщо ви дуже хочете подорожувати, можна скористатися організованими груповими поїздками. Такі подорожі роблять мандрівку і веселішою, і спокійнішою, а інколи навіть дешевшою. Наприклад, під дописом kutina.photo поділилася своєю поїздкою до Португалії разом із групою дівчат.

Які ще місця світу рекомендують українці?