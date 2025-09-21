Туристка з України виділила 7 найкращих місць у Чорногорії, які вражають своєю красою, повідомляє 24 Канал. У своїй розповіді вона показала найгарніший пляж.

Дивіться також Не Італія і не Франція: топ 3 країни, де можна дешево відпочити восени

Які місця слід побачити у Чорногорії?

На першому місці, серед локацій, які варто побачити під час відпочинку в Чорногорії, українка назвала Боко-Которську затоку.

Це мальовнича затока оточена горами та середньовічними містечками. Затока відома своєю природною красою та спокійними водами, ідеальними для круїзів.

Також туристка з України рекомендує відвідати історичне місто Котор, яке розташовується в затоці. У Которі на мандрівників чекають вузькі вулички, старовинні церкви та фортеці. Окрім того, варте уваги старе місто Будви.



Которська затока / Фото Pexels

Поблизу Будви варто відвідати безлюдний острів Свято Миколая, який розташований приблизно за кілометр від берега. До острова за п'ять хвилин можна дістатися приватними човнами або маршрутними катерами, що відправляються з Будви, Бечичі та Свєті-Стефана.

Українка радить включити у свій маршрут найбільше на Балканському півострові Скадарське озеро, що розташовується в Чорногорії та Албанії.

Як пише видання Life On The Roam, на озері можна спостерігати за великою кількістю птахів, зокрема, якщо вирушити на ранкову екскурсію з гідом.

Більшість екскурсій зупиняються біля одного або двох історичних місць. Довкола озера доступні й піші прогулянки, однак деякі ділянки можуть бути непрохідними, оскільки рівень води коливається залежно від сезону.



Скадарське озеро / Фото Maja1407

Під час мандрівки до Чорногорії слід відвідати Блакитну печеру. Ця морська печера біля міста Херцег-Нові відома яскраво-блакитною водою через відображення світла. Вона є популярним місце для човнових екскурсій.

Врешті-решт, українська туристка назвала найкращий пляж, який вона відвідала. Це мальовничий пляж Могрен неподалік Будви, який розділений на два сектори скелями. Цей пляж відомий чистою водою, дрібною галькою та близькістю до Старого міста.

Коли варто їхати в Чорногорію?