Однак нещодавній звіт туристичного путівника Culture Trip спростував деякі упередження, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail. Компанія переглянула місця, які люди часто бояться відвідувати через їх сумнівну репутацію.

Чи безпечно відвідувати Медельїн?

Виявилося, що Медельїн у Колумбії очолив рейтинг місць, які люди даремно бояться, і описується як "жваве та енергійне місто". Як пише Culture Trip, у 1970 – 1990 роках це місто дійсно було домівкою для горезвісного наркобарона Пабло Ескобара, асоціювалося з наркокартелями та професійними вбивцями. Та тепер це залишилося у минулому.

Хоча злочинність не зникла повністю й Колумбія все ще намагається позбутися негативних асоціацій, але Медельїн став більш привітним для туристів, і відвідувачі можуть насолоджуватися колоритними графіті, місцевими художниками та кухнею.

Що треба знати українським туристам?

Як йдеться на сайті МЗС України, основні ризики в Колумбії – це крадіжки, вулична злочинність, шахрайство, теракти та захоплення заручників. Тому у відомстві напрацювали рекомендації для українських туристів, які хочуть відвідати країну:

не виставляйте напоказ цінні речі (гаджети, прикраси) і не носіть великі суми готівки;

при пограбуванні не чиніть опір – нападники часто озброєні та можуть застосувати зброю;

подорожуйте групою або з перевіреним туроператором, тримайтеся головних автострад і туристичних центрів;

не подорожуйте вночі;

користуйтеся тільки офіційними або радіотаксі (не зупиняйте на вулиці);

оберіть готель з хорошим рівнем безпеки;

у містах уникайте масових заходів і небезпечних районів (дотримуйтесь порад місцевих туристичних служб);

пильнуйте речі та документи в громадському транспорті;

жінкам рекомендується уникати самотніх прогулянок увечері/вночі.

Руанда, що в Східній Африці, посіла друге місце в списку Culture Trip і стає дедалі популярнішою серед відпочивальників, які хочуть взяти участь у сафарі та познайомитися з дикою природою. Балкани, півострів на південному сході Європи, посіли третє місце і в цілому вважаються безпечними для туристів.

Топ-10 місць у світі, які люди даремно бояться відвідувати

Медельїн, Колумбія Руанда Балкани Саудівська Аравія Квінсленд, Австралія Індія Нігерія Сінгапур Туніс Трансільванія, Румунія

