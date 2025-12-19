Однак нещодавній звіт туристичного путівника Culture Trip спростував деякі упередження, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail. Компанія переглянула місця, які люди часто бояться відвідувати через їх сумнівну репутацію.

Чи безпечно відвідувати Медельїн?

Виявилося, що Медельїн у Колумбії очолив рейтинг місць, які люди даремно бояться, і описується як "жваве та енергійне місто". Як пише Culture Trip, у 1970 – 1990 роках це місто дійсно було домівкою для горезвісного наркобарона Пабло Ескобара, асоціювалося з наркокартелями та професійними вбивцями. Та тепер це залишилося у минулому.

Хоча злочинність не зникла повністю й Колумбія все ще намагається позбутися негативних асоціацій, але Медельїн став більш привітним для туристів, і відвідувачі можуть насолоджуватися колоритними графіті, місцевими художниками та кухнею.

Що треба знати українським туристам?

Як йдеться на сайті МЗС України, основні ризики в Колумбії – це крадіжки, вулична злочинність, шахрайство, теракти та захоплення заручників. Тому у відомстві напрацювали рекомендації для українських туристів, які хочуть відвідати країну:

  • не виставляйте напоказ цінні речі (гаджети, прикраси) і не носіть великі суми готівки;
  • при пограбуванні не чиніть опір – нападники часто озброєні та можуть застосувати зброю;
  • подорожуйте групою або з перевіреним туроператором, тримайтеся головних автострад і туристичних центрів;
  • не подорожуйте вночі;
  • користуйтеся тільки офіційними або радіотаксі (не зупиняйте на вулиці);
  • оберіть готель з хорошим рівнем безпеки;
  • у містах уникайте масових заходів і небезпечних районів (дотримуйтесь порад місцевих туристичних служб);
  • пильнуйте речі та документи в громадському транспорті;
  • жінкам рекомендується уникати самотніх прогулянок увечері/вночі.

Руанда, що в Східній Африці, посіла друге місце в списку Culture Trip і стає дедалі популярнішою серед відпочивальників, які хочуть взяти участь у сафарі та познайомитися з дикою природою. Балкани, півострів на південному сході Європи, посіли третє місце і в цілому вважаються безпечними для туристів.

Топ-10 місць у світі, які люди даремно бояться відвідувати

  1. Медельїн, Колумбія
  2. Руанда
  3. Балкани
  4. Саудівська Аравія
  5. Квінсленд, Австралія
  6. Індія
  7. Нігерія
  8. Сінгапур
  9. Туніс
  10. Трансільванія, Румунія

Куди туристам рекомендують поїхати на відпочинок?

