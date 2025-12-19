Однак нещодавній звіт туристичного путівника Culture Trip спростував деякі упередження, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail. Компанія переглянула місця, які люди часто бояться відвідувати через їх сумнівну репутацію.
Чи безпечно відвідувати Медельїн?
Виявилося, що Медельїн у Колумбії очолив рейтинг місць, які люди даремно бояться, і описується як "жваве та енергійне місто". Як пише Culture Trip, у 1970 – 1990 роках це місто дійсно було домівкою для горезвісного наркобарона Пабло Ескобара, асоціювалося з наркокартелями та професійними вбивцями. Та тепер це залишилося у минулому.
Хоча злочинність не зникла повністю й Колумбія все ще намагається позбутися негативних асоціацій, але Медельїн став більш привітним для туристів, і відвідувачі можуть насолоджуватися колоритними графіті, місцевими художниками та кухнею.
Що треба знати українським туристам?
Як йдеться на сайті МЗС України, основні ризики в Колумбії – це крадіжки, вулична злочинність, шахрайство, теракти та захоплення заручників. Тому у відомстві напрацювали рекомендації для українських туристів, які хочуть відвідати країну:
- не виставляйте напоказ цінні речі (гаджети, прикраси) і не носіть великі суми готівки;
- при пограбуванні не чиніть опір – нападники часто озброєні та можуть застосувати зброю;
- подорожуйте групою або з перевіреним туроператором, тримайтеся головних автострад і туристичних центрів;
- не подорожуйте вночі;
- користуйтеся тільки офіційними або радіотаксі (не зупиняйте на вулиці);
- оберіть готель з хорошим рівнем безпеки;
- у містах уникайте масових заходів і небезпечних районів (дотримуйтесь порад місцевих туристичних служб);
- пильнуйте речі та документи в громадському транспорті;
- жінкам рекомендується уникати самотніх прогулянок увечері/вночі.
Руанда, що в Східній Африці, посіла друге місце в списку Culture Trip і стає дедалі популярнішою серед відпочивальників, які хочуть взяти участь у сафарі та познайомитися з дикою природою. Балкани, півострів на південному сході Європи, посіли третє місце і в цілому вважаються безпечними для туристів.
Топ-10 місць у світі, які люди даремно бояться відвідувати
- Медельїн, Колумбія
- Руанда
- Балкани
- Саудівська Аравія
- Квінсленд, Австралія
- Індія
- Нігерія
- Сінгапур
- Туніс
- Трансільванія, Румунія
