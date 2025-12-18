Туристам, які планують відпочити у Карибському басейні, рекомендують відвідати країну, яку було визнано найбезпечнішою у регіоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Це не Лондон і навіть не Нью-Йорк: ось яке місто виявилося найдорожчим у світі

Чим відома Ангілья?

У новому звіті World Population Review Ангілья, крихітна британська заморська територія, розташована в Східному Карибському басейні, стала найбезпечнішою країною в регіоні. Острівна держава посіла перше місце завдяки низькому рівню злочинності, безлюдним пляжам і кухні світового класу.

"Рівень злочинності на Ангільї є найнижчим у Карибському басейні, а кількість насильницьких та дрібних злочинів, які можуть зашкодити репутації цього тропічного оазису, є дуже незначною", – йдеться у звіті.

До речі. Окрім Ангільї, до п'ятірки найбезпечніших карибських напрямків увійшли Барбадос, Сен-Бартельмі, Мартініка та Кайманові острови.

На острові є 33 дивовижні пляжі, частина з яких визнані найкращими в Карибського басейну та світі. Характерною ознакою узбережжя є білосніжний пісок, кришталево чиста вода та хиткі пальми. Попри спільну мальовничість, їхні особливості відрізняються: від Meads Bay на невеликій відстані розташовані природні скельні утворення, а в Little Bay є відокремлені бухти, до яких можна дістатися тільки на човні.



Ангілья / Фото Pexels

Але справжньою родзинкою є Shoal Bay, який посідає 14-те місце в рейтингу 50 найкращих пляжів світу. Відомий своїм м'яким піском, теплою бірюзовою водою та безліччю затишних барів і ресторанів, пляж пропонує незайманий райський куточок, який, на диво, ніколи не буває переповненим.

Ангілья, визнана "кулінарною столицею" Карибського басейну за версією World Travel Awards, може похвалитися вишуканими ресторанами та колоритними закладами. У ресторанах світового класу та пляжних хатинках по всьому острову відвідувачі можуть скуштувати такі делікатеси, як смажений лобстер, солону рибу, равликів та багато іншого.

Куди туристам рекомендують поїхати на відпочинок?