Туристам, які планують відпочити у Карибському басейні, рекомендують відвідати країну, яку було визнано найбезпечнішою у регіоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Чим відома Ангілья?
У новому звіті World Population Review Ангілья, крихітна британська заморська територія, розташована в Східному Карибському басейні, стала найбезпечнішою країною в регіоні. Острівна держава посіла перше місце завдяки низькому рівню злочинності, безлюдним пляжам і кухні світового класу.
"Рівень злочинності на Ангільї є найнижчим у Карибському басейні, а кількість насильницьких та дрібних злочинів, які можуть зашкодити репутації цього тропічного оазису, є дуже незначною", – йдеться у звіті.
До речі. Окрім Ангільї, до п'ятірки найбезпечніших карибських напрямків увійшли Барбадос, Сен-Бартельмі, Мартініка та Кайманові острови.
На острові є 33 дивовижні пляжі, частина з яких визнані найкращими в Карибського басейну та світі. Характерною ознакою узбережжя є білосніжний пісок, кришталево чиста вода та хиткі пальми. Попри спільну мальовничість, їхні особливості відрізняються: від Meads Bay на невеликій відстані розташовані природні скельні утворення, а в Little Bay є відокремлені бухти, до яких можна дістатися тільки на човні.
Ангілья / Фото Pexels
Але справжньою родзинкою є Shoal Bay, який посідає 14-те місце в рейтингу 50 найкращих пляжів світу. Відомий своїм м'яким піском, теплою бірюзовою водою та безліччю затишних барів і ресторанів, пляж пропонує незайманий райський куточок, який, на диво, ніколи не буває переповненим.
Ангілья, визнана "кулінарною столицею" Карибського басейну за версією World Travel Awards, може похвалитися вишуканими ресторанами та колоритними закладами. У ресторанах світового класу та пляжних хатинках по всьому острову відвідувачі можуть скуштувати такі делікатеси, як смажений лобстер, солону рибу, равликів та багато іншого.
Куди туристам рекомендують поїхати на відпочинок?
Європа може похвалитися численними прекрасними місцями, багато з яких досі залишаються малодослідженими. Наприклад, Канарські острови та Мадейра, безсумнівно, є одними з найпопулярніших місць, адже пропонують все, що потрібно для ідеального відпочинку. Туристам, як люблять бувати у цих місцях, рекомендують відвідати Чорногорію, яка поєднує морський і гірський відпочинок.
Водночас популярний блогер-мандрівник Роб Брукс пропонує 4 місця для відпочинку в січні. У списку фахівця знайшлося місце Маямі, Мадейрі, Тенерифе та Шарм-ель-Шейху.
До речі, останній з курортів, які назвав Брукс, є найкращим напрямком для пляжного відпочинку в Єгипті взимку. Щоб насолодитися ідеальним поєднанням білого піску, спокійної води й розваг, мандрівникам радять вирушати до бухти Naama Bay в самому центрі Шарм-ель-Шейха.