Видання Travel + Leisure запитало 10 експертів з подорожей про їхні улюблені острівні напрямки й всі вони відповіли однаково, пише 24 Канал. За словами експертів, найкращі острови розташовуються у Карибському морі.

Які острови найкращі в Карибському морі?

Серед островів у Карибському морі, яке вважають найчистішим у світі, експерти виділили Сен-Барт, Тобаго та Анґілью.

Розкішний острів Сен-Барт був на вустах у всіх експертів з подорожей завдяки своєму французько-карибському шарму та незмінно високому рівню обслуговування.

"Сен-Барт поєднує вишуканість і простоту. Одного дня ви можете насолоджуватися вечерею в шикарному пляжному клубі, а наступного – купувати свіжі сендвічі в Petite Colombier, маленькій острівній пекарні, яку всі обожнюють", – поділилася Еллісон Коллієр, власниця Collier Travel Collective.

Кейлі Кіркпатрік, засновниця The Shameless Tourist, погодилася, що Сен-Барт – це ідеальне місце для відпочинку завдяки "17 ідеальним пляжам на крихітному острові, який можна обійти за годину", а також вишуканим французько-карибським ресторанам, пляжним клубам, шикарним готелям і чудовим магазинам.

За словами Ендрю Сатковіака з The Luxury Travel Agency, переваги виходять за межі пляжів, оскільки весь острів нагадує південь Франції.



Кариби / Фото Pexels

Ще одним островом, який має велику популярність, є Тобаго, який експерти хвалять за незайману природу та доступні ціни.

"Тобаго – це найкраще збережена таємниця Карибського басейну, де бірюзові води, дикі тропічні ліси та освіжаюча невимушена атмосфера острова поєднуються за неймовірно розумною ціною", – сказала Кендра Гільд, віцепрезидентка Solos.

Якщо ви шукаєте більш ексклюзивну атмосферу, то експерти стверджують, що Анґілья – це острів саме для вас.

"Це мій улюблений тропічний острів, який я відвідувала, тому що там є приголомшливі білі пляжі, бірюзова вода і мало людей", – пояснила Ембер Хаггерті з Amber Everywhere.

Джейсон Райт, власник Paradise Weddings, заявив що "Анґілья – це надзвичайно спокійне місце, тому тут немає круїзних лайнерів, великих натовпів, лише шовковисті пляжі та затишні бутикові курорти. Вода неймовірно блакитна, і це ідеальне місце, якщо ви хочете спокою, тиші та дивовижних морепродуктів".

Також експерти виділили такі острови, як Ямайка, Сент-Люсія, Пуерто-Ріко та Теркс і Кайкос.

Відпочинок на Карибах: що варто знати?