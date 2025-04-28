Знайти ідеальне для купання море може практично в кожному куточку світу, пише 24 Канал. Однак є кілька морів, які вразять вас своєю чистотою і неймовірними краєвидами.

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Карибське море

У більшості туристичних путівників Карибське море вказане як одне з найчистіших для купання. Це море – це справжній рай для любителів пляжного відпочинку.

На узбережжі Карибського моря мандрівники знайдуть білосніжні пляжі, лазурну воду та мальовничі острови. Також це море відоме своїми кораловими рифами та багатством підводного світу.



Карибське море / Фото Mirangel Ferrini

Особливо чисте Карибське море навколо Багамських, Кайманових островів і Теркс і Кайкос.

Середземне море

Середземне море надзвичайно популярне серед європейських туристів і може скластися враження, що це не найчистіше море у світі. Однак є кілька місць, де можна побачити Середземне море у всій його красі.

Зокрема, мовиться про Середземне море біля Сардинії в Італії. Привабливість острова полягає в неперевершеній красі природи, яка зовсім не зачеплена рукою людини.



Пляж в Орістано / Фото sportbay

Чудове узбережжя з синьою водою і білим піском приваблює тисячі туристів. Специфіка місцевих ландшафтів максимально очищає душу і наповнює її новим чистим світлом.

Індійський океан

Сейшельські острови та Мальдіви – це два місця, де мріє побувати кожен поціновувач пляжного відпочинку. Навколо цих островів Індійський океан.

Вода навколо Мальдівських і Сейшельських островів неймовірно тепла та вважається однією з найкращих у світі для купання, дайвінгу й снорклінгу. Крім того, на Сейшелах чи Мальдівах приємно бути відпочити з дітьми.



Мальдіви / Фото Raj Raj

На Мальдівах завдяки лагунам вода часто спокійна й абсолютно бірюзова. Водночас особливість Сейшелів полягає у гранітних скелях та білих пляжах, які створюють казкові пейзажі.