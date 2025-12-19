Тревел-блогерка Ем у TikTok поділилася трьома найкращими напрямками для відпочинку взимку, пише 24 Канал. Усі пропозиції є бюджетними, а також підходять для короткої подорожі.

Де відпочити у Європі взимку?

Перше місто, яке блогерка рекомендує відвідати, це – Єреван у Вірменії, який вона назвала одним зі своїх улюблених міст.

Це ідеальний варіант для тих, хто має обмежений бюджет. Тут можна знайти дійсно дешеві стикувальні рейси, і я рекомендую поєднати цю поїздку з ночівлею в такому місті, як Мілан або Рим. Це чудовий варіант, якщо ви обмежені в бюджеті,

– сказала дівчина.

Вона поділилася, що у Єревані дешеве житло, а також громадський транспорт.

Блогерка назвала три напрямки для відпустки взимку: дивіться відео

"Місто оточене прекрасними горами та мальовничими краєвидами, і звідси можна недорого влаштувати одноденну поїздку за місто", – додала блогерка.

Окрім того, Ем запропонувала відвідати Познань у Польщі. На думку дівчини, "це дуже недооцінене польське місто, яке нічим не поступається таким популярним місцям, як Краків і Гданськ".

Ба більше, вона зазначила, що Познань навіть трохи дешевше, аніж популярні міста в Польщі.



Таллінн / Фото Pexels

Остання пропозиція Ем для зимової відпустки – Таллінн в Естонії, який експерт з подорожей Генрік Єппесен у коментарі Mirror назвав найкращим містом Європи.

Це, мабуть, одне з наймальовничіших міст, які я відвідувала,

– заявила мандрівниця.

Вона розповіла, що в столиці Естонії дуже доступне житло, а також це одне з найкраще збережених середньовічних міст Європи.

"Я б сказала, що це ідеальне місце для сніжної вихідної поїздки, а ще я чула, що тут є чудовий різдвяний ярмарок", – резюмувала Ем.

