Національний театр у Будапешті: чим особливий?
Будівництво Національного театру, спроектованого Марією Сіклос, розпочалося 14 вересня 2000 року і було завершене рекордно швидко, всього за 15 місяців. Структурно театр поділений на три основні блоки. Центральна частина включає круглу аудиторію та студійну сцену з трапами, громадськими зонами та службовими приміщеннями, які оточують головну сцену у формі підкови.
Територія театру включає парки та громадські простори загальною площею понад 20 000 метрів квадратних, зокрема сцену під відкритим небом. Відвідувачів у приймальні зустрічає просторий та високий інтер'єр. На обох боках кругового коридору розташовані вигнуті сходи та панорамні ліфти.
Відвідувачі можуть додатково скористатися снек-баром, а другий і третій поверхи відведені під галерею та оглядовий зал з видом на Дунай і навколишні гори.
Навколо театру створено сад і парк скульптур, спроектовані садовим дизайнером Петером Тороком. Тут розташовані скульптури легендарних угорських акторів і художників, а елементи декорацій інтегровані у ландшафт. Силует старого театру на площі Блаха Луйза відтворено у водоймі перед входом. На території також розташовані тематичні композиції: "Лабіринт" і "Зиккурат", що символізують архітектурні і культурні мотиви. Також дуже відомим є меморіал старого Національного театру.
На платформі TripAdvisor багато туристів залишають позитивні відгуки:
Це чудове місце, яке обов'язково варто відвідати всім туристам у Будапешті! Гармонійно спроектований театр та оточуючий його парк вражають своєю красою. У парку є цікаві статуї, ймовірно, персонажі оперних вистав, які варто сфотографувати. Район спокійний і сучасний, значно тихіший за центр міста,
– пише коментар Flore.
- Адреса розташування: 1095 Будапешт, парк Бажор Гізі 1.
- Графік роботи: p понеділка по неділю (крім свят) з 10:00 до 18:00.
Що цікавого відвідати в Угорщині?
Ми вже розповідали про цікаві локації Будапешту, які обов'язково варто відвідати туристам. Наприклад, Будайський замок, що розташований на пагорбі в районі Буда. З території замку відкриваються панорамні види на річку Дунай, будівлю парламенту й можна спостерігати особливо красиві заходи сонця.
Або ж, дізнайтесь про підземний шлях у Будапешті, про який знають навіть не всі місцеві. Туристичні ресурси пропонують низку печерних турів, зокрема "лабіринт під Замковою горою", "печерна система Будайського замку". Лабіринт сам по собі має довжину близько 2 метрів, а вже разом із печерами шлях вимірюється 10 кілометрами.