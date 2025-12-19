Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Nemzeti Szinhaz.

Національний театр у Будапешті: чим особливий?

Будівництво Національного театру, спроектованого Марією Сіклос, розпочалося 14 вересня 2000 року і було завершене рекордно швидко, всього за 15 місяців. Структурно театр поділений на три основні блоки. Центральна частина включає круглу аудиторію та студійну сцену з трапами, громадськими зонами та службовими приміщеннями, які оточують головну сцену у формі підкови.

Національний театр у Будапешті / фото TripAdvisor

Територія театру включає парки та громадські простори загальною площею понад 20 000 метрів квадратних, зокрема сцену під відкритим небом. Відвідувачів у приймальні зустрічає просторий та високий інтер'єр. На обох боках кругового коридору розташовані вигнуті сходи та панорамні ліфти.

Відвідувачі можуть додатково скористатися снек-баром, а другий і третій поверхи відведені під галерею та оглядовий зал з видом на Дунай і навколишні гори.

Навколо театру створено сад і парк скульптур, спроектовані садовим дизайнером Петером Тороком. Тут розташовані скульптури легендарних угорських акторів і художників, а елементи декорацій інтегровані у ландшафт. Силует старого театру на площі Блаха Луйза відтворено у водоймі перед входом. На території також розташовані тематичні композиції: "Лабіринт" і "Зиккурат", що символізують архітектурні і культурні мотиви. Також дуже відомим є меморіал старого Національного театру.

Як виглядає меморіал старого Національного театру: дивитись відео

На платформі TripAdvisor багато туристів залишають позитивні відгуки:

Це чудове місце, яке обов'язково варто відвідати всім туристам у Будапешті! Гармонійно спроектований театр та оточуючий його парк вражають своєю красою. У парку є цікаві статуї, ймовірно, персонажі оперних вистав, які варто сфотографувати. Район спокійний і сучасний, значно тихіший за центр міста,

– пише коментар Flore.

Адреса розташування : 1095 Будапешт, парк Бажор Гізі 1.

: 1095 Будапешт, парк Бажор Гізі 1. Графік роботи: p понеділка по неділю (крім свят) з 10:00 до 18:00.

Що цікавого відвідати в Угорщині?