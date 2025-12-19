Коли мовиться про кулінарні шедеври, часто на думку спадають японські суші, мексиканські тако чи італійська паста – адже їжа є центральною частиною багатьох культурних вражень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати для найкращої їжі у світі?

Нещодавнє дослідження TasteAtlas, під час якого оцінили понад 17 000 міст світу, показало, що практично усі з десятки найкращих місць для їжі зручно розташовані у Європі. А ось перше місце посів Неаполь завдяки своїм культовим стравам – макаронам, піці та лазаньї.

Втім, Неаполь став не єдиним містом з Італії, що отримав місце у цьому списку. Зокрема, Мілан, відомий своїми панетоне та ризотто, посів друге місце. А Болонья закрила трійку переможців – і все завдяки спагеті болоньєзе, рагу та тортеліні.

Але якщо Італія вам не до душі, час звернути увагу на кілька інших кулінарних центрів – Париж та Відень. Вони також у першій десятці, і там, без сумніву, можна знайти чимало смачних страв та неймовірних і унікальних закладів.

Ось десятка найкращих міст для гурманів:

Неаполь;

Мілан;

Болонья;

Флоренція;

Рим;

Париж;

Відень;

Турин;

Осака.

Втім, людям, що хочуть спробувати більше їжі поза межами Європи, також варто звернути увагу на кухню Хошиміну, що у В'єтнамі – кухня регіону настільки багата, що можна їсти нову страву щодня протягом року без жодного повторення, пише Lonely Planet.

Також туристів вразить кухня Куала-Лумпур, що в Малайзії – там домінують страви з рису та м'яса. Окрім того, там надзвичайно багато цікавої вуличної їжі.

