Втім, у багатьох людей Париж викликає розчарування – здебільшого через високі ціни та натовпи туристів, адже ця відома столиця приймає щороку понад 100 мільйонів гостей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel Off Path.

Куди поїхати у Франції?

Франція – це досить велика країна, і в ній знайдуться десятки великих міст та невеликих селищ, що підійдуть туристам з будь-яким смаком і гаманцем.

Байонна

Байонна, головний культурний центр Країни Басків на південному заході Франції, розташована на злитті швидких річок Нів та Адур, і це саме те місто, яке більшість туристів, що бувають у Франції вперше, пропускають – а дарма.

Байонна зустріне чарівною набережною, прекрасними кремовими будівлями з яскраво розмальованими віконницями та мальовничими вуличними ринками й сімейними ресторанами.

Обід у недорогому ресторані на дві особи обійдеться у 17 – 18 доларів, що набагато дешевше, ніж у Парижі.

Руан

Всього за півтори години їзди потягом від Парижа розташована мальовнича столиця Нормандії та неймовірне середньовічне місто Руан. Найвідоміше воно як місто спалення на вогнищі Жанни д'Арк – і тут все ще можна відвідати ту саму площу, де це й сталося.

В історичному центрі міста ви знайдете чимало бістро з домашніми французькими млинцями, барвисті дерев'яні будинки та неймовірні історичні будівлі, що пройшли випробування часом.

В'єнна

Якщо ви хочете відправитися у справжню подорож не лише Європою, але й у часі, тоді кращого містечка за В'єнну і не знайти, адже це одне з найкраще збережних поселень римської епохи в Галлії.

У самому центрі Старого міста все ще стоїть практично неушкоджений Храм Августа та Лівії, що був зведений ще у I столітті нашої ери.

Лан

Це невеличке містечко неподалік від Парижа – це середньовічна перлина, що обертається навколо розкішного ранньоготичного собору. Він був освячений ще 800 року нашої ери у присутності самого Карла Великого, але водночас є одним з найменш відвідуваних – а це значить, що не доведеться стояти у звивистих чергах на площі перед тим, як потрапити всередину.

Діжон

Більшість людей знайомі з цим містом через відому гірчицю, але воно точно може запропонувати щось більше. Це мальовниче місто на північному сході Франції славиться також історичними пам'ятками та виноградниками, що охороняються ЮНЕСКО.

