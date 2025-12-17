Кожна європейська столиця може запропонувати щось справді унікальне, та 2026 року у тренді буде одне місто, що чимало експертів вважають навіть красивішим за Париж, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel off Path.

Цікаво Час настав: чому саме зараз варто бронювати відпочинок на літо-2026

Яке місто точно варто відвідати у 2026?

Експерт з подорожей, що побував у 43 країнах, переконаний, що середньовічна столиця Чехії Прага може позмагатися навіть з улюбленим усіма Парижем – адже може похвалитися найбільш неймовірною головною площею на усьому континенті.

Фотографії не можуть передати усієї історичної величі Праги та усі неймовірні пам'ятки – Празький замок, Карлів міст, площа. Прага – це справжній живий музей розміром з усе місто, і люди починають це розуміти, адже кількість заброньованих поїздок туди зросла майже удвічі.

Прага не відома, як місто для гурманів, але "сільська" кухня столиці може вразити навіть людей з досить вишуканим смаком. Але основна перевага полягає в тому, що Прага – це порівняно недороге європейське місто.

Що побачити у Празі?

Вишеград – ця фортеця все ще залишається практично невідомою для туристів, і тому її часто пропускають. Та це чудова можливість насолодитися чудовими краєвидами міста та прогулятися доглянутими садами, пише Budget Traveller.

– ця фортеця все ще залишається практично невідомою для туристів, і тому її часто пропускають. Та це чудова можливість насолодитися чудовими краєвидами міста та прогулятися доглянутими садами, пише Budget Traveller. Наплавка – це чудове місце для прогулянок вздовж берега Влтави. Тут знайдуться і крамниці з місцевою їжею, і імпровізовані концерти живої музики, і багато різноманітних птахів – від чайок до лебедів.

– це чудове місце для прогулянок вздовж берега Влтави. Тут знайдуться і крамниці з місцевою їжею, і імпровізовані концерти живої музики, і багато різноманітних птахів – від чайок до лебедів. Ринок їжі – він працює кожного дня тижня і має жваву та веселу атмосферу. Тут можна знайти чимало чудових місцевих страв та насолодитися пивом, що є практично візитівкою Чехії.

Куди ще можна поїхати наступного року?