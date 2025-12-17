Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Яке місто Ірландії варте уваги туристів та чому?

Вестпорт у графстві Майо вважається однією з перлин Ірландії, хоч і не багато туристів його відвідують. Місто відоме своєю мальовничою набережною, кам'яними мостами та затишними прогулянковими стежками вздовж річки Карроубег.

Вестпорт / фото Destination Westport

Тут можна знайти традиційні ірландські паби, такі як Matt Molloy's, MacBride's, Porter House та JJ O'Malley's, де вечорами звучить жива музика. Для активного відпочинку Вестпорт пропонує велосипедні маршрути по Great Western Greenway та піші прогулянки в околицях.

Окрім центру міста, туристів приваблює навколишня сільська місцевість із понад 120 островами біля узбережжя. Найбільший з них – це острів Клер, що славиться багатою орнітологічною фауною, серед якої можна побачити фульмарів, перегрінів та тупиків. Ще однією привабливою локацією є Inishturk із золотими пляжами, природною лагуною та морськими скелями.



Острів Клер / фото TripAdvisor

Вестпорт поєднує чарівну культурну атмосферу з привабливою природою, залишаючись при цьому менш завантаженим туристами. Місто ідеально підходить для спокійного відпочинку, активного проведення часу на свіжому повітрі та знайомства з місцевою ірландською культурою.

На Great Value Vacations розповідають про священну гору Кроа Патрік, що є популярною локацією для піших маршрутів і активного відпочинку. Підіймаючись її схилами, можна провести цілий день серед гірських краєвидів або милуватися панорамою бірюзової затоки Клю.

У теплу погоду регіон відкриває безліч можливостей для водних розваг: від вітрильного спорту й серфінгу до плавання та каякінгу. На суходолі туристам доступні кінні прогулянки, піші маршрути, велопоїздки та гольф. Окремої уваги заслуговує гольф-клуб Westport, який вважають одним із наймальовничіших у регіоні.

Що додатково відвідати в Ірландії?