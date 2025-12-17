Українка Поліна побувала у дуже популярній Греції і після відпочинку там вирішила, що більше до цієї країни ніколи не повернеться, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Чому українка обрала Грецію для відпочинку?

Українка Поліна відпочивала на острові Родос у Греції, який серед туристів надзвичайно популярний. Основною причиною такого вибору стало те, що до острова були дуже дешеві авіаквитки, а сам він славиться неймовірними пляжами та чистою водою.

Ще одна перевага Греції – це те, що там дешево. Всього за 70 євро на добу, тобто приблизно 3000 гривень, можна отримати кімнату з джакузі та басейном. Та на цьому майже усі переваги Греції для блогерки закінчуються.

Чому українці не підійшла Греція для відпочинку?

Дівчина поділилася, що без машини пересуватися Грецією дуже важко, адже там постійні підйоми чи спуски. І навіть якщо ви вирішите орендувати машину, до вибору потрібно поставитися уважно, адже українка випадково обрала таку, на якій було складно підійматися вгору.

Українка відзначила, що в Греції повсюди багато диких козлів, а місцева кухня її розчарувала.

Грецький салат тут взагалі не такий, як ми звикли, ще й надбиті тарілки. Сервіс європейський,

– поскаржилася дівчина.

Окрім того, серед мінусів блогерка назвала й те, що у серпні в Греції надто спекотно, а в країні загалом мало зелені.

Додали ще одну країну до свого переліку, і напевно що сюди більше не повернемося,

– додала вона.

Куди поїхати відпочивати натомість?