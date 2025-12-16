По всьому світу знайдуться міста, де можна насолодитися комфортом, культурою та навіть розкошами за дуже невеликі гроші. Тож 24 Канал з посиланням на Guessing Headlight розповідає, в яких містах можна найкраще провести відпустку за менш ніж 50 доларів на день.

Цікаво Cангрія, шльопанці і ранні вечері: поширені помилки туристів, які вперше в Іспанії

Де можна дешево відпочити за кордоном?

Ханой у В'єтнамі

Ханой – це місто, де 50 доларів на день подарують вам неймовірну розкіш. Часто ночівля в готелі чи навіть оренда будиночка коштує у В'єтнамі дешевше, ніж один прийом їжі в Лондоні чи Нью-Йорку. А смачна вулична їжа, яка є справжньою культурою у В'єтнамі, обійдеться у якісь кілька доларів, пише Vietnam Travel. Окрім того, Ханой – це справжнє культурне серце В'єтнаму.

Навіть повсякденне життя у Ханої насичене та неймовірно багатогранне. Можна досліджувати храми, вузькі вулички Старого кварталу чи насолодитися красою озера Хоан Кієм. Транспорт у місті дешевий, як і музеї, і навіть повноцінна екскурсія з гідом не вдарить по бюджету.

Лісабон у Португалії

Лісабон пропонує ціни, які здаються практично неймовірними для європейської столиці. Тут ви точно не відчуватимете себе бюджетним туристом, адже за 50 доларів можна зупинитися у симпатичному готелі та харчуватися повноцінними стравами з вином у чарівних місцевих ресторанах.



Лісабон – одна з найдешевших столиць у Європі / Фото Pexels

Краків у Польщі

Краків – це ідеальне місто для того, аби зануритися у чарівну європейську атмосферу. 50 доларів на день покриють усі можливі витрати: затишні апартаменти, смачну їжу та походи музеями й галереями.

Місто славиться не лише неймовірною архітектурою, але й дуже смачною кухнею.

Чіангмай у Таїланді

Чіангмай відомий тим, що пропонує справжню розкіш за якісь 50 доларів на день. Цих грошей вистачить для зупинки у комфортному готелі, триразового харчування у ресторанах, масажу та відвідування кафе й різних екскурсій.

А спокійний ритм міста зробить його ідеальним для мандрівників, що прагнуть неквапливої і приємної відпустки.

Медельїн у Колумбії

Медельїн пропонує не лише максимально доступні ціни, але й комфорт та красу. Клімат у місті неймовірний, транспорт недорогий, а краєвиди надзвичайно мальовничі.

Де ще можуть відпочити туристи?