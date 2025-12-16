Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Де в Бразилії розташована пустеля, що наповнена лагуною?

Національний парк Ленсойс Мараньєнсіс у Бразилії привертає дедалі більше уваги туристів завдяки унікальному природному явищу. На перший погляд територія нагадує безкраю пустелю з білими піщаними дюнами, однак у сезон дощів між ними утворюються сотні прісноводних лагун із бірюзовою водою.

Як виглядає Національний парк Ленсойс Мараньєнсіс: дивитись відео

Ландшафт парку постійно змінюється: вітер пересуває дюни, а природні водойми з'являються й зникають залежно від кількості опадів. Через відсутність сталих маршрутів туристам рекомендують подорожувати з місцевими гідами, які добре орієнтуються на місцевості. Ленсойс Мараньєнсіс має статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та вважається одним із найпопулярніших природних напрямків Бразилії.

Туристи часто йдуть по піску босоніж, щоб відчути всі особливості ландшафту: від м'якого порошкоподібного піску до твердого, що випікається на сонці. Цікаво, що на території парку живе понад 1000 місцевих сімей, які облаштовують ночівлі для туристів і зберігають традиційний спосіб життя серед дюн та лагун.

На платформі TripAdvisor багато туристів залишили позитивні відгуки про це місце:

Одне з найчарівніших місць, які я коли-небудь відвідував. Варто це побачити на власні очі. Природа тут неймовірна, а природні басейни справжнє диво,

– пише відгук мандрівник Rosemarchezini.

Гарні краєвиди пустелі / фото TripAdvisor

