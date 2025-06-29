Під час високого сезону пляжі чи не кожної туристичної країни переповнені людьми. Однак пляж Прайя-ду-Кассіно – повна протилежність, оскільки зустріти людей тут це диво, пише 24 Канал.

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Що відомо про найдовший пляж світу

Пляж Прайя-ду-Кассіно є найдовшим у світі та входить до Книги рекордів Гіннеса. Він розташований у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, Бразилія.

Його берегова лінія простягається на 226 кілометрів від портового міста Ріо-Гранде до кордону з Уругваєм (Чуйський ручей).

Назва пляжу закріпилася за ним завдяки тому, що історично туристи могли грати в азартні ігри в казино прибережних готелів з видом на нього.

Найкращий час для відвідування піщаного пляжу – це грудень і січень, коли тепло і сонячно – до +30 градусів. У червні та серпні можливі прохолодніші дні.



Пляж Прайя-ду-Кассіно / Фото з мережі

Цей пляж надзвичайно популярний серед серферів через сильні вітри та хвилі. Також на пляжі доступні дайвінг, снорклінг і парусний спорт. Пляж комфортний для спокійного відпочинку.

Пляж відвідує близько 150 000 туристів щороку, однак це не заважає спокійному відпочинку. Завдяки своїй довжині цей пляж ідеальний для тих, хто шукає спокій, адже натовпів тут майже немає.

Щороку на пляжі проводиться ультрамарафон Extremo Sul Ultramarathon. Учасники мають 54 години, щоб подолати 226 кілометрів пляжу.