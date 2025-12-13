Мовиться про Castel Sant’Angelo – замок Сант-Анджело або Святого Ангела. І 24 Канал із посиланням на Euronews розповість про нього докладніше.

Де могли сховатися римські понтифіки під час нападів ворогів?

Замок Святого Ангела був укріпленим притулком римських пап, здатним витримувати облогу місяцями, навіть роками. Він сполучений з Ватиканом таємним коридором Passetto di Borgo завдовжки близько 800 метрів, яким понтифіки могли непомітно втекти з Апостольського палацу до фортеці під час загрози.​

Як зазначає castelsantangelo.org, зараз люди відвідують замок Сант-Анджело заради кількох фішок. Це панорамний вид із тераси, розписані фресками папські кімнати, легендарний Пассетто ді Борго і, власне, фортеця навколо гробниці імператорів.

Так, спершу споруду задумали як мавзолей імператора Адріана у II столітті, але вже у IV – V століттях додали до оборонної системи Рима. У середньовіччі замок посилили бастіонами й стінами, а у 1277 році папа Миколай III наказав прокласти Passetto di Borgo, якраз і перетворивши Sant’Angelo на цитадель Святого Престолу.

Цим таємним коридором римські папи рятувалися щонайменше двічі. Це, зокрема, Климент VII під час розграбування Риму 1527 року.​ І трохи раніше, 1494 року, Олександр VI Борджіа – під час повстання та коли французький король Карл VIII увійшов до Риму й пішли чутки про його плани на штурм Ватикану.

Загалом, упродовж тривалого часу фортеця виконувала кілька ролей. Вона була резиденцією, скарбницею, в'язницею, арсеналом тощо. Усередині, відповідно, збереглися папські апартаменти з ренесансними фресками та парадними залами.

А поруч із ними – товсті стіни, потаємні ходи, каземати й бастіони з гарматами, що нагадують про військове призначення комплексу. Сьогодні ця фортеця, що стерегла Ватикан, є національним музеєм.

